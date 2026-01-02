「年度飆股榜首」德宏今下挫逾3%　公布去年11月獲利增130%

▲德宏是台股2025年度飆股、示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

玻纖布大廠德宏（5475）2025年全年股價狂飆686.07%，高居年度飆股榜首，今（2日）台股大漲，股價逆勢收跌下挫近3%，被要求公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月每股獲利0.03元，較去年同期轉虧為盈，大增130%。

因應AI伺服器持續升級，PCB產業迎來規格提升結構性轉變，包括PCB上游產業玻纖布廠積極發展相關AI新應用產品，傳輝達下一代Rubin系列將採用銅箔基板M9材料搭配Q布（石英布），德宏成為受惠股之一。

德宏2024年底封關股價僅在12.2元，在本周一（2025年12月29日）上攻至102元史上新高價位，雖2025年最後封關倒數二個交易日連續走跌，2025 年封關日當天以95.9作收，百元大關失守，但統計一年下來，股價上漲686.07%，居上市櫃飆股之冠。

德宏今日股價幾乎全場都在平盤以下游走，終場以下跌2.9元或3.02%、93元作收。

德宏今日被要求公布最近一個月獲利，公司自結11月單月營收8900萬元比去年同期成長82.4%，稅前盈餘和歸屬於業主淨利均為400萬元，比去年同期轉虧為盈，且成長127.92%，每股盈餘0.03元，比去年同期大增130%。



