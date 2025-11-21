AI走10年大運！　專家揭「台積電」閉眼買價位

▲張真卿表示，台股站回20日線且月線上揚，是新一波多頭的開始。（圖／鏡週刊提供，下同）

台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。

「大概10月中旬，我開始陸續減碼。起先以為自己看錯了，因為一度減碼後指數又走高；後來大盤跌破月線，才確定當初判斷正確。」張真卿坦言，目前手上現金比重雖高，但對AI前景仍深具信心，持股調節只是先獲利了結將資金拿回，再伺機撿便宜進場。

會減碼主要原因在大盤利多不漲，指數原地踏步。「像台積電、台達電及鴻海等權值股股價上不去，領頭羊熄火，配合20日線跌破，這波從4月低點以來的漲勢宣告結束。接下來要重啟另一波漲勢，最重要2個觀察指標，一是法人開始由賣轉買；另一是重新站回20日線、且月線翻揚。」

張真卿強調，一旦條件符合，首選標的仍是AI大型權值股；「明年台股布局主要分3部分，40%的AI權值股、30%的AI次產業受惠股，及30%的非電傳產股。」其中，AI權值股即台積電、台達電及鴻海；「根據未來獲利表現，台積電修正到1400元左右、台達電在890元附近，都是可承接的價位；但鴻海受到記憶體漲價變數影響，可能修正到210元左右，會更具吸引力。」

在AI次產業部分，張真卿鎖定3族群，包括：PCB（印刷電路板）、記憶體及散熱，其中PCB與記憶體瞄準上游供應鏈，像是富喬、金居、尖點，看準的就是AI材料玻纖布、銅箔基板及鑽針升級題材；記憶體部分，則看好南亞科及華邦電，投資目的在參與這波記憶體大循環。散熱族群方面，仍以奇鋐、雙鴻為布局重點。

至於傳產股部分，張真卿布局重點在紡織及塑化股。他分析，2026世足賽盛事登場，將帶動衣鞋類股獲利表現；特別是做工品質要求極高的足球鞋製造龍頭廠志強-KY，在品牌廠Adidas、Nike消費需求刺激下，基本面值得期待。至於塑化類股，近期已出現落底訊號，景氣循環開始往上走，就會出現缺料情況，此時首選一定是上游台塑化。

張真卿表示，當台股回檔時，市場會出現AI泡沫化聲音。「吹泡泡並不可怕，可怕的是泡沫破滅；就過去經驗來看，泡沫撐破有3特徵，包括：市場提前消費、廠商過度投資且庫存堆積過高，目前來看並不符合。」

以經營餐廳為例，AI產業就像廚房，努力端出美味料理，再由資本市場品嘗。「股市像饕客，認為料理確實很美味，但就不夠便宜；等到價格修正，或獲利更上層樓，性價比（CP值）變得更高了，市場還是會回頭買進。」



