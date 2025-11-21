黃仁勳砸50億美元入股　英特爾高管鬆口揭合作模式

▲輝達執行長暨創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達今年9月宣布投資50億美元（約新台幣1568億元）入股英特爾，為英特爾復甦注入一劑強心針。英特爾高管近日在一場科技盛會上說明與輝達合作模式，在資料中心部分，英特爾將為輝達客製化 Xeon x86 處理器，並首次整合輝達自家的 NVLink Fusion 高頻寬互連技術。

根據科技網站《Fudzilla》報導，陷入困境的晶片巨擘英特爾 (Intel) 近來積極向投資人說明，其 14A 製程進展順利，而與輝達 (Nvidia) 新近達成的合作協議，將為其 CPU 和 GPU 帶來急需的推動力。

在今年加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 的科技研討會上，英特爾副總裁皮策爾 (John Pitzer) 表示，14A 製程已進入定義階段，公司與外部客戶的洽談時間點，遠比當初 18A 製程的開發來得更早。他認為，這樣提早的互動有助於打造更成熟的製程開發套件 (PDK)，並以更務實的方式滿足客戶需求。

皮策爾表示，14A將採用第二代環繞式閘極 (GAA) 電晶體設計，並改良背面供電技術，「我們正全力投入英特爾 14A 的開發，並且對於目前與外部客戶的合作感到相當樂觀。」他補充說，與 18A 製程的同期階段相比，14A 的進度已大幅超前。

事實上，英特爾甚至尚未出貨其首批 18A 產品。代號為 Panther Lake 的處理器將於今年稍晚少量推出，並於 2026 年初開始大量生產，不過相較之下，14A 的進展似乎已讓 18A 製程相形見絀。

皮策爾提到，在 18A 的開發初期，由於遲遲未能讓客戶參與，導致該製程節點僅針對自家的內部產品進行優化。他說：「到了 14A，我們迎來了第二代的環繞式閘極與第二代的背面供電技術。」皮策爾強調，這次客戶的回饋和製程開發套件的品質都遠勝以往。

至於英特爾與輝達的合作模式？皮策爾說，在資料中心方面，與輝達的合作主要圍繞著一款客製化的 Xeon CPU，並只供應給輝達。這款 x86 晶片將連接至輝達的 NVLink Fusion 互連架構，並首次取用輝達的高頻寬互連技術。安謀 (Arm) 的 Neoverse 平台也將採用 NVLink Fusion。

皮策爾說明：「我們的合作模式是提供一款客製化的 Xeon 處理器給他們（輝達），再由他們整合到自己的系統中。」他也證實，這款產品將由輝達直接向市場銷售，而非透過超大規模資料中心業者。

在客戶端產品合作方面，英特爾計劃從高階筆電開始，將輝達的 RTX 繪圖晶片整合到新款 SoC 晶片中。輝達負責銷售，英特爾則將整個套件整合成晶片。這將讓代工廠 (OEM) 能自由組合RTX顯示卡模組，可能會催生出各式各樣的配置方案。

皮策爾表示：「我們有機會打造出一種真正全新的 PC 零件類別，對此我們感到非常興奮。」他補充說，待雙方合作關係成熟後，希望能將這種組合推向更廣泛的價格區間。有消息傳出，超微 (AMD) 已經對此表示抱怨，認為這可能加劇競爭並壓縮價格，但仍有自信能與英特爾和輝達抗衡。

接著，皮策爾又繞回了當前的供應鏈混亂問題，承認較舊的 10 奈米和 7 奈米零件供應依然吃緊，這意味著 Alder Lake 和 Raptor Lake 處理器的價格正在上漲，而 Arrow Lake 和 Lunar Lake 則以降價來防止 PC 市場出現斷貨。

皮策爾也透露，亞利桑那州 (Arizona) 的晶圓產量要到明年初才會改善，而供應吃緊的狀況「還會持續一陣子」。

採用 18A 製程的 Panther Lake 將於 2026 年上半年登陸高階市場，在此之前，將由 Arrow Lake 和 Lunar Lake 填補平價市場的空缺。考量到 Arrow Lake 在部分地區的售價已下殺近一半，看來英特爾決心在等待更高階的新產品下線期間，全力確保其產品貨架不致空蕩。