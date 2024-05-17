英特爾發表CSR報告　CEO公開信：打造史上最永續晶圓代工

▲英特爾CEO基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾發布CSR調查報告，CEO基辛格更發表公開信，表示英特爾將打造史上最永續的晶圓代工，並建立開放式生態系，在公開信中他也不忘重申彈性供應鏈的重要性，表示英特爾透過積極投資盼能改變現狀，並設立至2030年前，全球50%的半導體於美國、歐洲生產的目標。

基辛格表示，在英特爾，他們始終以樂觀積極的精神做為工作基礎。每項產品的推出，英特爾都深信將推動世界往前邁進。超過半個世紀以來，英特爾的創新帶動科技進步，並改善世界各地人們的生活。



基辛格指出，現今世界面臨巨大且複雜的挑戰，包括氣候變遷和極端的社會不平等，面對如此艱困的處境，更需要對未來抱持樂觀態度。面對過於棘手、難以解決的問題而採取坐視不管的態度相形容易，然而，人類智慧尚未遇到能與之抗衡的對手。無論面臨何種挑戰，英特爾都能為世界創造大眾想要的未來。英特爾全體員工皆深感責任重大，不僅要打造強大的企業，更要以一貫充滿希望、勇於實踐的精神引領未來，成為一股向善的力量。



《2023-2024年英特爾企業責任報告》呈現英特爾透過「RISE」策略取得的成果，其中，在打造史上最永續的晶圓代工方面，英特爾為迎接AI時代的來臨，英特爾推出全球首次專為AI時代設計的系統級晶圓代工服務，並以永續發展作為建構的核心。以2023年為例，統計顯示英特爾在全球代工服務中，再生能源電力的使用率高達99%，同時也與供應商、客戶和同業合作，開發下一代的永續製程和產品。



英特爾也表示，近年諸多事件凸顯全球供應鏈的脆弱，不僅導致半導體嚴重短缺，更對經濟造成重大衝擊。英特爾透過積極投資盼能改變現狀，並設立至2030年前，全球50%的半導體於美國、歐洲生產的目標。



英特爾也致力建立開放式生態系，英特爾表示，開放式生態系是英特爾的基礎，也是英特爾發起首屆全球半導體產業永續發展高峰會的原因。秉持此信念，英特爾持續推動運算民主化、取得新突破，以及提升合作夥伴、開發人員和客戶生產力。英特爾的付出也獲得歷史性的進展，從促進和保障人權的負責任的AI（Responsible AI）到分散式雲端運算，英特爾的「AI無所不在」正引領AI PC時代的到來。



作為全球規模數一數二的半導體設計和製造商之一，英特爾具有特殊優勢，能夠在價值鏈上下游發揮積極影響力。英特爾積極履行義務，包括倡導負責任的礦產採購、提倡人權，以及將英特爾對多元和包容的承諾，延伸至供應商，同時大力投資人才培育，以在AI時代蓬勃發展。



整體而言，英特爾的進步將為更美好的未來鋪路。雖然目前仍有許多工作待完成以實現目標，然而，對英特爾而言，這是打造一個更負責任、永續和包容世界的巨大機會。英特爾認為，未來許多關鍵工作都將由英特爾領導，英特爾長期秉持樂觀精神，不僅為英特爾奠定堅實基礎，更使英特爾向成功邁進。