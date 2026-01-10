旺春輪爆炸事故停擺215天　萬海：客戶瞞報罰10萬美元並索賠

▲旺春輪爆炸事故至今業務已停擺215天。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運「旺春輪」去年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，直到12月28才在杜拜的傑貝阿里港卸清貨櫃，開始積水排除與廢料清除，至今已215天業務停擺，公司近日發信給客戶，重申貨物瞞報、漏報、錯報等申報不實行為罰款10萬美元，還將保留向責任方進行索賠、並追究其法律責任的權利。

萬海台北總公司高階表示，公司的規定會不定時提醒做好申報的工作，避免客戶申報錯誤或疏忽導致問題。萬海在信中再次強調，所有客戶必須如實、正確地申報貨物，如有任何瞞報、漏報、錯報等申報不實行為，承運人有權依據雙方訂立運輸合同時的約定，向貨方收取違約金、押金。

具體要求如下：

1. 危險品箱必須提供真實的CLASS、UNNO、詳細品名以及危險品申報書和包裝證明書。

如出現瞞報、漏報、貨實不符等情況，一經查出，甲方須支付違約金100,000美元/箱，並在乙方通知後7天內繳交。

2. 若瞞報、漏報或錯報的貨物屬於非危險品，甲方應給付違約金100,000美元/箱，並承擔因此產生的一切風險、責任及所有損失賠償費用，並在乙方通知後7天內繳交。

3. 若有瞞報、漏報或錯報的貨物，經乙方通知，甲方必須立即支付100,000美元/箱作為押金，相關押金作為後續箱損、滯留期的超期費(涉及瞞報的超期費需以3倍計算)、碼頭費用、各地海關相關處理費用等，並承擔如發生安全事故所產生的一切風險、責任及所有損失賠償費用，若有金額不足之處需再補足，並在乙方通知後7天內繳交。

萬海航運表示，除以上違約金和押金外，該公司還將保留向責任方進行索賠、並追究其法律責任的權利。

此外，將依據相關國際公約及運輸合同條款，向責任方進行全額、無限的追償。構成犯罪的，該公司將毫不猶豫地移交司法部門，追究其刑事責任，絕不寬待，絕不姑息。