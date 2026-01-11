「頭獎800萬」沒人領！台彩公布購買時間、地點：明天沒領就充公

▲台灣彩券公司呼籲中獎人儘速撥打高額兌獎專線預約。（示意圖／CTWANT資料照）

台灣彩券公司今天（11日）發出「緊急尋人令」，2025年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限至2026年1月12日（週一）止，目前仍未完成兌領，呼籲中獎人儘速撥打高額兌獎專線預約，否則獎金將全數充公。

台灣彩券公司表示，該注幸運中獎彩券於去年10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出，獎金高達800萬元。依公益彩券兌獎規定，中獎人須在開獎日起3個月內完成兌領，最後期限只到明天。然而截至目前為止，得主仍未現身，距離截止時間僅剩不到24小時，讓彩券行業者與台彩公司都相當著急。

台彩強調，800萬元屬於高額獎金，需事先透過專線預約兌獎，並提醒得主務必把握最後機會。若未能在明天銀行營業時間結束前完成相關手續，該筆獎金將依法全數納入公益彩券盈餘，用於公益用途。

台彩也呼籲，曾前往竹山「七星大發財彩券行」購買彩券的民眾，請立即翻找抽屜、衣物口袋或錢包，確認是否持有中獎彩券。若幸運在手，務必於期限內完成預約與兌領，別讓足以改變人生的800萬元，因逾期而化為泡影。

台彩透露，去年曾有2筆「今彩539」頭獎逾期未領，其中1筆同樣落在南投縣，提醒民眾務必檢查手中彩券。據了解，「今彩539」每週開獎6天，在01～39的號碼中任選5個號碼進行投注，開獎時5個號碼全中，就可獲得頭獎獎金800萬元，單期頭獎總獎金上限為2,400萬元。

