記憶體華東總座又賣股280張　套現近2000萬

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上市記憶體封測股華東（8110）上周股價衝78.6元天價後出現回檔，內部人申報動作並未停歇。證交所公告，華東總經理于鴻祺本月2度透過一般交易方式申讓700張持股，其中280張申讓股今（12）日開始生效，以華東1月9日收盤價71.4元估計，于鴻祺最近一波操作約可套現近2000萬元。

華東跟隨記憶體題材表現引引資金簇擁，2025年度一度遭列為處置股，直到2026年1月2日才解禁，出關後股價續揚，1月7日盤中寫下78.5元新天價後小幅修正，雖1月9日以71.4元作收，2026年僅6個交易日漲幅已達24.83%。

由於于鴻祺2026年1月2日以一般交易方式申讓420張，1月9日再申讓280張，光是本月申讓張數700張，若全數轉讓，于鴻祺手中華東持股將跌破千張，來到893張。

不過1月兩波申讓還不是于鴻祺賣華東最多的紀錄。根據公開市場資訊，于鴻祺在2025年11月7日以一般交易方式申讓500張華東持股，11月14日再申讓380張，當年度申讓張數880張，為近年來最高。

于鴻祺是華東「開國元老」成員，對華東釋股的財務規劃行之有年，2024年5月24日以一般交易方式申讓300張，5月28日再申讓300張，當年度申讓600張；2022年1月21日以一般交易方式申讓500張；2021年7月16日以一般交易方式申讓400張，7月30日申讓290張，當年度申讓690張，皆為全數申讓。

不過，于鴻祺在2008年2月申讓30張華東持股，最終因股價不理想未全數如預期釋出，是唯一一次未完全申讓的紀錄。

除了于鴻祺申讓華東以外，華東大股東華新麗華（1605）、華邦電（2344）近期也都有賣股動作，其中華新麗華申讓3000張華東持股，期限落在1月14日（本周二）為止；華邦電賣出5000張華東，原定申讓期限雖1月25日才截止，但已先在1月5日處份完畢，當時每股價格落在68.5元，華邦電小賺2.88億元。