台積電周四舉行法說會　陸行之看好今年單季現金股利達7元以上

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在周四舉行今年第一場法說會，外界也關注台積電釋出對今年的最新展望，知名半導體分析師陸行之也表示，他預期台積電今年資本支出比彭博社預期的高，達460-500億美元，也預期上半年毛利率有望比市場預期的59%要更好，更樂觀看待今年單季現金股利有望達7元或以上。

陸行之表示，台積電將於這週四開法人說明會，他預期台積電2026資本支出，比彭博社分析師預期的454億美元有上修空間，但比樂觀預期的530-550億美元低，達460-500億美元，但 Capital density 沒有什麼惡化，因彭博社1Q26及2026全年營收預期已高，他認為短期調升空間不大。

陸行之也指出，因2nm營收及折舊還沒大量認列及先進製程漲價，2026上半年毛利率可能比市場預期的59-59.5%高。同時，因為台積電在手現金累積超過每股100元台幣加上獲利增長及資本開支沒有大爆發，他認為季度現金股利在今年下半年有機會加到7元或以上。

陸行之也說，根據之前寫的全球數據中心半導體報告，今年成長仍有57%的年增，這應該是台積電今年營收仍有25-30% 年增的主要驅動力。