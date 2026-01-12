金價衝破4560美元新天價！　伊朗動盪、美就業降溫引爆避險需求

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際金價再度刷新歷史紀錄。受美國就業數據不如預期、聯準會降息預期持續，以及伊朗抗議升溫帶動避險情緒影響，黃金價格周一亞洲早盤強勢上攻，站上每盎司4560美元關卡。

根據《彭博社》報導，上周公布的美國就業報告顯示，新增就業人數低於市場預期，強化投資人押注聯準會將持續透過降息支撐經濟。金價周一一度攀升至每盎司4,564美元以上，白銀也逼近歷史高點水準。

市場目前已反映，本年至少還會有兩次降息空間。聯準會去年下半年已連續三度降息，在低利環境下，無息資產黃金的吸引力明顯提升。

另一方面，伊朗爆發致命抗議行動，政局不穩引發外界揣測伊斯蘭共和國政權可能面臨重大變數，進一步推升貴金屬的避險需求，同時也為地緣政治與原油市場增添不確定性。

黃金剛結束一個全面噴發的年度行情，幾乎所有利多同時到位，包括利率下滑、地緣政治風險升高，以及市場對美元信任度下滑。超過十位資產管理人指出，他們並未急於獲利了結，仍對黃金的長期投資價值深具信心。

截至台北時間上午8時23分，金價上漲1.1%，報每盎司4,561.12美元；彭博美元即期指數下跌0.1%。白銀同步上漲2.7%，上周累計漲幅接近10%，鈀金與白金價格也全面走揚。

此外，美國最高法院尚未就前總統川普的關稅政策做出裁決，預計將於周三公布最新意見。若裁定關稅違法，恐將重創其代表性的經濟政策，也可能成為他重返白宮以來最重大的司法挫敗。