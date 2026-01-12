減班與天候因素讓航班秩序混亂　運價波動性也大幅提高

▲減班加天候因素讓貨櫃船運運價波動性變大。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

歐洲籍貨櫃船公司台灣高階指出，今年第一季市場運價很難掌握，因為多數公司都有做冬季減班，加上天候攪局，船班穩定性很差，出現這一周突然船班大減，下一周多班到港的不正常現象，因此原以為可以提升的運價，很可能下一周變成要大減價，讓市場非常難以掌握，運價波動性也變大。

獨立經營的業界龍頭地中海航運，宣布在今年第7到第8周亞洲-歐洲航線取消4個航班，亞洲-地中海航線取消1個航班；德魯里統計，今年第3周(1月12日至18日)至第7周(2月9日至15日)，貨櫃船公司原宣布約701班預定出發航班中，有48班取消，約佔計劃航次的7%。大多數取消集中在橫越太平洋東行及亞洲-歐洲/地中海航線(各40%)。

馬士基與赫伯羅德的雙子星聯盟，因為主打準班率，是不做減班的，遇到天候問題影響準班率時，會採取跳港措施，也就是臨時取消某個彎靠港，對該港託運人來說，就會突然少了一個航班。

業界高階分析，台灣市場未列為樞紐港，航班被取消的影響明顯高於大陸市場，因為船公司在大陸主要港口都排有密集航班，例如上海美西線可能一周高達4到5班，台灣市場僅約1到2班，台灣市場一減班影響程度就高於大陸市場；另因天候因素，可能當周的航班延到次一周與另一班同周抵港，因此估計在今年第一季，市場運價會忽高忽低，很不穩定。

國內大型攬貨公司高階則指出，就目前市場觀察，1月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線的運價仍面臨一定下修壓力，不過整體運價水準仍高於成本線，市場尚未出現明顯失序情況。

造成短期運價承壓的主因包括：紅海情勢預期趨於緩和，部分航商已開始評估並嘗試回歸原航線，使市場可用運力略有增加；同時，新船持續交付，整體運力成長速度仍快於實際貨量成長。即便農曆年前仍有一定拉貨需求，短期內仍較難完全消化供給，運價呈現震盪整理屬於正常現象。

以1月9日至14日期間來看，美西運價約落在 每大箱(40呎櫃)2100-2200美元，美東約3000-3200，歐洲線約2500-2600美元。

展望後市，貨櫃船公司規劃於農曆年前(約1月中旬)嘗試反映新一波運價調漲，市場關注調升幅度是否能有效反映。不過，在整體運力仍偏寬鬆的情況下，實際漲幅能否全面落實仍有變數，短期市場走勢仍將取決於艙位控管、出貨動能，以及紅海航線是否進一步恢復。

整體而言，2026年初的海運市場走勢，仍高度受到地緣政治與航線安全情勢影響，短期內波動難以避免，後續發展有待持續觀察。