面股股太香！群創處置中亮燈　友達爆26萬張大量奪成交王

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

近期面板報價止跌回升、中國大陸將於農曆年間計劃減產，以及股價位階偏吸引資金進駐，今（12）日群創不畏5分鐘一盤分盤交易，股價開高走高，強攻22元漲停價位，友達開低後迅速急漲幅逾8%，來到15.75元，開盤一個小時，成交量達26.8萬張，居上市個股第一名，彩晶（6116）分盤交易首日，股價開低之後，跌勢收斂，幾乎回到10.5元平盤之上價位。

友達、群創去（2025）年12月營收出爐，群創因完成併購日本影音大廠Pioneer，開始認列營收，推升12月營收達214.36億元，創下45個月新高，月增25.18%、年增19.22%，2025全年營收2267.5億元，年增4.73%。

由於群創子公司CarUX已於2025年12月完成合併Pioneer，整合效益帶動營收規模，本業虧損幅度，扇出型面板級封裝(FOPLP)的布局，市場傳出群創有機會打入SpaceX供應鏈，上述題材成為股價上攻動能，惟股價波動過大自1月7日至20日為止遭到分盤處理，股價連續兩天收黑之後，今日再度回神上攻。

友達去年12月營收251.9億元，月增4.8%、年增2.42%，去年營收2813.88億元，年增0.4%，由於近年積極推動轉型，由傳統顯示器製造，逐步轉型至Vertical Solution與Mobility Solution兩大解決方案，法人推估，估今（2026）年本業可望接近損平，本波股價從去年12月30日11.75元，上攻到今年1月8日17.5元，漲幅達48%。

面板股中股價最低彩晶被列注意股，公布去年12月獲利自結數，單月虧損3.72億元，每股虧損0.13元，並從今日到23日列為處置股，股價呈現量縮整理，開低一度跌至9.86元，之後又回到10元之上。

