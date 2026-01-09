ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

土方清運新制建商哀號　2檔概念股攻頂漲勢猛

▲南投地檢署查獲埔里鎮眉溪國有地遭違法棄置廢棄土方。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲營建廢棄土方處理新制今年上路，2檔個股被點名。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

營建剩餘土石方管理新制今（2026）年元旦上路，清運車輛要加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要能溯源追查，廢棄處理廠商成為今（9）日台股買盤追棒標的，營建廢棄土石方處理泰霖（8080）、可寧衛*（8422）兩檔個股同步以漲停作收。

國土署去年8月制訂新規，要求今年元旦起，清運車輛必需加裝GPS追蹤土方流向，透過此種方式，使用電子聯單系統來申報，來遏止虛偽申報土石方數量等違規情事，新制上路，北部土方處理價格已飆漲五成至一倍。

營建剩餘土方管理新制上路，建商哀嚎營建廢棄土方無處可倒，面臨清運費用暴漲，甚至傳出有工地被迫停工、工期延宕，「土方之亂」也讓冷門股泰霖受到注意，該公司主要業務為營建剩餘土石方資源處理，今日股價以32.5元開高後，很快就鎖住32.7元漲停價位。

泰霖原名為「印拓」，在去（2025）年由興富發集團所成立的「豐盛投資公司」入主並更名，之後投入6億元取得台中「文心第一黃昏市場」約728.11坪的市場用地受到市場關注。

可寧衛主要業務環境服務（廢棄物清除處理及環境整治）、循環經濟、雲端智能管理，以及再生能源等四大業務，目前土方處理新制上，下游廠商為找到合法處理廠傷腦筋，而可寧衛具有處理土方能力，成為今日股價續漲題材，成交量達26.4萬張。
 

關鍵字： 營建廢棄土方管理股價漲停GPS追蹤環境整治

