00929選股策略進化！年配、半年配、季配全掃貨，多元活水注入讓配息更穩

月配息ETF人氣王復華台灣科技優息（00929）開春再報喜訊，每單位配息金額再度調高至0.1元，年化配息率上看6.6%，不僅創下一年內「配息四連升」紀錄，也反映指數規則優化後，配息來源與成分股品質同步升級。此次除息日訂於1月20日，投資人若欲參與配息，務必把握1月19日最後買進日，即可於2月13日領取紅包。

00929之所以能夠再度調高配息，關鍵在於其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」去年11月啟動重大升級，其中一大亮點，是將換股頻率由原先一年一次，調整為每年6月與12月各一次，這項變革不僅讓投資組合能更緊貼市場脈動，也提升了配息底氣。

在策略佈局上，6月換股鎖定除權息旺季，挑選「尚未除息」的年配息個股，為配息水庫儲備充足火力；12月則在配息淡季期間進行戰略調整，除了鎖定較具競爭力的科技股，增加ETF成長性之外，更優先納入季配或半年配等非年配息個股。

這項規則優化帶來兩大效益，首先，因應近年台灣科技大廠配息模式的轉變，新制透過廣納不同配息頻率的個股，大幅強化了配息來源的穩定度與多元性，確保配息水位更加充沛。

其次，新制開啟了大型權值股入列的契機。去年12月作為新制上路後的首度換股，便新增了11檔非年配息個股，其中包含季配息的台積電，以及半年配的聯發科、大立光等重量級指標股。此舉不僅能在隔年除權息旺季來臨前提供收益支撐，更藉由這些高成長潛力的權值股，提升ETF在多頭行情中的跟漲能力。

過去不少高股息ETF在多頭市場中，常因缺乏權值股而面臨「漲幅落後大盤」的困境。此次指數優化後，00929除了補齊先進製程與邊緣AI等關鍵領域，同時也成功拓展持股版圖，從上游矽晶圓、中游晶圓代工與IC設計，一路延伸至封測與雲端基礎建設，完整串聯AI供應鏈。