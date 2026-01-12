快訊／台股漲393點飆30681新高　台積電漲25元追平1705天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（12日）以30472.7點開出，指數大漲183.74點，漲幅0.61％。隨後在台積電（2330）追平天價的效應下，指數大漲393.03點至30681.66點歷史新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1700元，漲幅1.19％，隨後漲勢擴大至漲25元、追平1705元天價；鴻海（2317）上漲2.5元至233元；聯發科（2454）上漲25元至1445元；廣達（2382）上漲2.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲2元至195.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲237.96點或0.48％，收在49504.07點；標準普爾500指數上漲44.82點或0.65％，收6966.28點；那斯達克指數上漲191.33點或0.81％，收在23671.35點；費城半導體指數上漲202.68點或2.73％，收7638.78點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49504.07 ▲237.96 ▲0.48% S&P500 6966.28 ▲44.82 ▲0.65% NASDAQ 23671.35 ▲191.33 ▲0.81% 費城半導體指數 7638.78 ▲202.68 ▲2.73%

資料來源：證交所