快刷簿子！勞保局15筆錢今起陸續發放　平均可領1.8萬

▲勞保局今起至月底陸續發放15筆錢。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

自今（20）日起至月底，勞保局將陸續發放15項款項，其中勞保年金將於5月30日發放，受惠人數達182.4萬人，總金額340.6億元，平均每人可領約1萬8673元。此外，國民年金保險也將發放8項款項，包括老年年金給付、身心障礙（基本保證）年金和喪葬給付等。

勞動部在4月時公告，配合消費者物價指數（CPI）的增長，將調整8個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅最高達7.59%，預計有超過85萬名勞工受惠；而根據國民年金法，累計國保年資並年滿65歲的民眾，即可按月請領國保老年年金給付，並且隨CPI成長率調整，確保給付金額不縮水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部提醒民眾，針對已年滿65歲的被保險人，如仍有欠費，也不用擔心，本部已修正分期繳納辦法，放寬前3期分期應繳納金額，依不同保費補助身分分別調降首三期分期繳費金額，因此只要申請分期補繳且按期繳納分期保費，就可以按月領取老年年金給付。

根據最新統計，2024年2月勞保年金請領人數達182.4萬人，總金額340.6億元，平均每人可領約1萬8673元。勞保局強調，勞工在退職退保後的隔天，即可申請勞保老年年金，完成申請後當月開始按月發給，並於次月底入帳。

此外，國民年金遺屬年金的受惠人數達12.2萬人，總金額約5.28億元，平均每人可領4328元；國民年金喪葬給付則有735人受惠，總金額7241萬元，平均每人可領9.85萬元。

以下是15項款項的預計進帳日期：

5月20日：老農津貼、農民月退休儲金

5月23日：國民年金保險生育給付

5月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

5月30日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案＋續發案）、國民年金保險生育給付

5月31日：國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險喪葬給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

延伸閱讀

▸ 被爆「私生活混亂」！ 知名主持人不忍了：拒絕造謠、一定告到底

▸ 公司員工僅1人…業務每天工作2小時「手機滑到膩」爽翻 內行揭真相

▸ 夫妻離婚拒養「住院女兒」！只想搶大兒子 法官怒了：不准離