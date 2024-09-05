4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

▲本期還有4張千萬元特別獎沒人領。（圖／CTWANT提供）

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幸運兒是你嗎？113年3、4月統一發票領獎期限只到今（5日），本期還有4張千萬元特別獎沒人領，提醒中獎者務必在今日內領獎。

113年3、4月統一發票千萬特別獎號碼「44140251」，200萬特獎號碼「14715309」，3組20萬頭獎號碼分別是「86562747」、「79171152」、「77925523」。

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本期還有4張千萬元特別獎沒人領，分別為新北市五股區五權五路27號｜Uber Eats，外送費等34元（雲端發票）；台中市西區忠明南路20號｜蜜鄰便利超市，飲品26元（電子發票證明聯）；雲林縣口湖鄉中正路1段99號｜中油，汽油等1224元（電子發票證明聯）；高雄市楠梓區右昌街148號｜7-11，飲品51元（雲端發票）。

財政部日前也表示，「提醒各位人間親朋好友把握機會，趕快確認發票都對完了嗎？中獎的領了沒？如果儲存雲端發票的載具開獎前還沒歸戶，更要注意會不會有發票中獎只是你不知道」。

財政部提醒，領獎期間自113年6月6日起至113年9月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

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