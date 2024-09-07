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英特爾求生！傳拋售Mobileye持股　引爆股價雙崩跌

▲英特爾。（圖／路透）

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾（Intel）正在考慮出售持有的自動駕駛技術事業Mobileye 股份，作為調整公司體質一部分，受這一消息的影響，Mobileye股價崩跌逾8%，續刷2022年IPO上市以來的最低水準；英特爾也跌逾2.6%，股價位於2014年以來的低位。

Mobileye在美股周五（6日）以下跌1.07美元或8.48%、11.55美元作收，今年以來下跌73%；英特爾以下跌0.51美元或2.63%、18.89美元作收，今年以來下跌62%。

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根據《彭博》先前報導，知情人士表示，Intel可以在公開市場上或透過向第3方出售的方式，賣掉手中持有Mobileye 88％股份當中的部份股份。其中1名知情人士提到，Mobileye將在本（9）月稍晚於紐約召開董事會議，屆時將考慮英特爾的計劃。

由於汽車製造商在疫後整個產業供應過剩的情況下減少產量，Mobileye因此遭受損失，公司在上（8）月大幅下調財測展望，調整後營業收入預測降至低於分析師的預測，預計將連續第3年虧損。

Mobileye 成立於 1999 年，為自動駕駛系統提供軟體和硬體；英特爾去年已出售其持有的部分股份，籌措約 15 億美元。
 

關鍵字： 英特爾Mobileye自動駕駛股價汽車供應

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