台股波動「短線操作為宜」！專家點出關鍵日期：3大事件需留意

▲台股資金多走向觀望局面。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股上周出現跳水、外資猛力倒貨，不但反彈無力，無法攀回半年線，資金也多走向觀望局面。對於台股這周關注重點及策略，投資專家強調「短線操作為宜」，並點出「9月10日」有3大關鍵事件需留意，分別是8月營收出爐、美國總統大選辯論、以及蘋果秋季發表會。

對於台股下挫的原因，永豐投顧認為，主要還是投資人對於美國經濟衰退有所疑慮，日前美國公布的製造業ISM指數稍不如市場預期，連續5個月低於榮枯線之下，引發美國經濟衰退恐慌。

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除此之外，日本央行行長植田和男重申在經濟和通膨符合預期的情況下，有繼續提高利率的意圖，造成市場對於日圓平倉交易的恐慌；在美國總統大選前，仍有諸多不確定因素存在，「大環境使得操作難度升高。」

台股後市可以觀察「9月10日」的到來。永豐投顧認為，9月10日之前，將會陸續看到上市櫃公司8月營收公布，目前觀察多數公司營收表現不錯，在總體環境偏空訊息環繞下，營收呈現「年月雙增」的公司，將使投資人信心增強；而「營收創新高」的公司，股價也有表現空間。

另一方面，美國9月10日即將展開第二次總統大選辯論。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）、與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）將拿出政見一較高下，兩方政策走向及後續民調，牽動著產業及股市走向。

▲市場期待蘋果公司（Apple）如何在iPhone 16系列新手機搭載最新AI應用。圖為iPhone 15開賣情形。（圖／路透）

此外，各界高度關注蘋果公司（Apple）將於台灣時間9月10日推出iPhone 16系列新手機，如何搭載最新AI應用「Apple Intelligence」並引發購買慾，刺激蘋果手機的銷售量，又或者一刀兩刃，如果不符合市場高度期待，「蘋果概念股族群」恐怕也會遭遇賣壓。

「選前股市持續膠著，短線操作為宜。」永豐投顧用這句話形容投資策略。總結而言，目前市場公布的8月營收結果尚佳，股價有所反彈，但外資偏空操作，建議投資人在選前短線操作，如果遇重挫行情，可選擇「具有殖利率保護」的個股操作，並保留部分現金靈活運用。

野村高科技基金經理人謝文雄也表示，接下來3個月是「市場重頭戲」，包括美國聯準會（Fed）降息、第三季電子旺季財報、11月美國總統大選，這些都是投資人躊躇不前並造成股市震盪的原因。

不過，謝文雄也說，只要有2個方向確定不變，台股表現依然值得期待，那就是「經濟僅是放緩，而非衰退」與「啟動降息，資金回流非美市場」。