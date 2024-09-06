為什麼大家都在用街口或LINE Pay？　解析台灣最受歡迎的三大電子支付



▲解析台灣三大電子支付（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

在台灣，行動支付漸漸成為現代人日常生活中不可或缺的一部分。隨著科技的進步和疫情帶來對消費者習慣的改變，越來越多人選擇使用手機而不是錢包來進行支付。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，與聽眾們分享了行動支付、第三方支付、電子支付、電子票證的不同與獨特便利性。

主持人強尼在節目中指出，雖然民眾習慣將各種支付方式統稱為"行動支付"，但實際上這些支付方式在法規和功能上有所不同。以最受歡迎的LINE Pay為例，它屬於"第三方支付"，第三方支付主要提供代收、代付服務，不能進行儲值或轉帳等涉及金流的操作；而"電子支付"的功能則更為全面，可進行包括儲值、轉帳和提領等服務，電子支付業者需取得金管會核發的執照，門檻較高。

各類型的行動支付

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1. 第三方支付：如LINE Pay、Pi拍錢包等，主要提供代收代付服務。

2. 電子支付：如街口支付、iPASS MONEY、全支付等，可提供更多金融服務，如儲值、轉帳和提領。

3. 行動支付（感應式支付）：如Apple Pay、Google Pay等，利用NFC技術進行支付。

4. 電子票證：如悠遊卡、一卡通和icash，除了交通應用外，也逐步擴展到小額支付領域。

▲各類型的行動支付（圖／不管啦！給我錢）

台灣行動支付市場概況

根據最新統計數據，台灣目前共有30家電子支付機構，總使用人數高達2,865萬多人，平均每人至少擁有一個以上的電子支付帳戶。其中，使用人數最多的前三名分別是：

1. 街口支付：652萬多人

2. iPASS MONEY(一卡通)：636萬多人

3. 全支付：485萬多人

儘管街口支付很早就投入電子支付市場，一開始主打夜市和小餐飲店吸引不少人加入，但LINE Pay仍然成為許多台灣消費者的選擇之一。節目就有分析了以下幾個因素可能解釋了LINE Pay的成功：

1、高滲透率：LINE在台灣的使用率極高，幾乎涵蓋了食衣住行等各個方面的服務。

2、社交網路效應：大多數人都有LINE帳號，通過與電子支付業者合作，使得朋友之間的轉帳變得非常方便。

3、用戶習慣：許多用戶已經習慣使用LINE的生態系統，自然而然地選擇了LINE Pay作為支付工具。

此外主持人強尼認為這幾年成長最快的是全支付，由於全支付背後有全聯這個強大基礎，結帳時推個優惠或折價券，吸引不少婆婆媽媽加入，另外全支付也有積極在往全聯以外的店家拓展，未來行動支付市場很可能成為三強鼎立的局面。

隨著更多商家加入行動支付的行列，以及消費者對無接觸支付需求的增加，台灣的行動支付市場將繼續蓬勃發展。對於消費者來說，了解不同類型的支付方式及其特點，將有助於做出更明智的選擇，也提供給各位參考。

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