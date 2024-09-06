資料中心是「上天賜台灣的禮物」　謝金河：綠電及散熱是大題目

記者楊絡懸／台北報導

對於AI產業趨勢，財信傳媒董事長謝金河6日分享近期行政院經濟顧問會議上台積電前董事長劉德音的專題報告，從公司經營看國家的經濟發展，但劉德音提到一個重點：「資料中心是上天賜給台灣的禮物，台灣要好好把握！」由此延伸，國際科技大廠相繼來台，下一個題目將是綠電供應及散熱。

從劉德音的報告內容延伸，謝金河認為，這些年，國際科技大廠競相來台設立資料中心，像亞馬遜（Amazon）要在台灣設立3個資料中心，而且聲明全部使用綠電；超微（AMD）要在台南或高雄，蘋果（Apple）也來了，微軟（Microsoft）、Google老早就落腳在台灣……國際科技大廠相繼來台，「下一個題目是電力的供應，尤其是綠電。」

謝金河指出，另一個是資訊儲存的散熱，這是現在進行式的大題目，這次他在台灣的公司參訪看的是水冷、液冷的散熱技術，雙鴻董事長林育申技術底子深厚，雙鴻位在五股工業區的廠房正傾全力在水冷散熱力求突破，雙鴻的股價最高到965元；另一家沈慶行領軍的奇鋐股價也到過817元。

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▲國際科技大廠相繼來台設立資料中心。（圖／記者楊絡懸攝）

「我們到技嘉，葉培城董事長也說明伺服器未來的發展趨勢。」謝金河說，技嘉也把輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）等親自簽名的伺服器放在展場，「這場AI軍火商的後勤供應鏈，台灣的廠商正埋首開發新商機。」

謝金河分享，他在顧問會議場上多次和劉德音碰面。劉德音感謝他多年來為台積電的仗義直言，也認同觀點，尤其是台灣產業的選題與認清優劣勢看法一致，「我特別問到台積電美國設廠的現況，他說美國廠良率比預期好，外界並不了解美國廠的現況。」