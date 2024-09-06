大樂透今晚連4槓「下期上看1.3億」　17幸運兒爽中百萬中秋加碼

ETF成分股調整出爐！0050、006208「增刪各1檔」 0056砍掉新唐

隨著進入第三季尾聲，ETF季度調整結果也出爐，包括追蹤「臺灣50指數」的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）增刪各1檔；追蹤「臺灣高股息指數」的元大高股息（0056）則刪除一檔。

AI伺服器暢旺！廣達8月營收飆上1451億元「創單月歷史新高」

廣達（2382）6日公布今年8月合併營收1,451.77億元，月增16.8%，年成長43.2%，創單月歷史新高，主要受惠AI伺服器出貨暢旺；累計今年前8個月營收8,383.33億元，年成長19.9%。

7家金控公布前8月獲利 中信金EPS達2.67元暫領先

逾半上市金控8月獲利出爐！中信金累計前8月稅後純益破500億元，每股盈餘（EPS）來到2.67元，暫居目前已公布7家中排名第1，除國票金（2889）外，其餘6家EPS都已破1元。

台積電曾嫌EUV太貴 ASML笑回：買車也談價「相信客戶很會議價」

ASML今日針對媒體介紹其最新high-NA EUV設備技術及應用，但先前台積電共同營運長張曉強曾說「喜歡喜歡High-NA EUV的能力但不喜歡標價」，意指定價太貴，不過今日ASML High NA EUV產品管理副總裁 Greet Storms則笑回，表示相信客戶很會議價，這就像客戶去買車子，一定也會談價格一樣。

大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17% 理財專家：定期定額逢低加碼

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至18.16%。不過，觀察投信發行的台股各類型基金績效，截至9月5日資料，以價值型16.92%平均表現最佳，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，平均有12.58%的表現。此外，被動式台股ETF平均表現今年來不含息僅12.53%，含息報酬則是17.16%。

緯創8月營收898.21億元「年月雙增」 寫今年以來次高紀錄

緯創（3231）6日公布今年8月合併營收898.21億元，月增4.2%，年成長23.2%，寫下今年以來次高紀錄；累計今年前8個月營收6,551.7億元，年成長17.2%。

日央前官員：升息速度可能比預期快 估今年還有2次

日本央行前官员、東京大學經濟學教授Tsutomu Watanabe表示，日本央行應該努力去更好地傳達其升息決心，以確保如果升息步伐快於許多人目前的預期，市場不會感到恐慌。

台股震盪高股息ETF買氣不減 一次看五大人氣王

台股本周震盪加劇，周三（4日）一度跌破21000點，反觀高股息ETF仍舊人氣十足，本周成交均量前五大包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）以及大華優利高填息30（00918）。

Fed降息啟動！ 小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

摩根大通（小摩）首席美國經濟學家Michael Feroli表示，美國聯準會（Fed）應該在 9 月會議上將利率下調 50 個基點（0.5個百分點），一改先前預測 Fed 官員 11 月才會首次調降利率的看法。

資料中心是「上天賜台灣的禮物」 謝金河：綠電及散熱是大題目

對於AI產業趨勢，財信傳媒董事長謝金河6日分享近期行政院經濟顧問會議上台積電前董事長劉德音的專題報告，從公司經營看國家的經濟發展，但劉德音提到一個重點：「資料中心是上天賜給台灣的禮物，台灣要好好把握！」由此延伸，國際科技大廠相繼來台，下一個題目將是綠電供應及散熱。