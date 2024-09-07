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iPhone 16下周登場！　外媒曝使用安謀AI 晶片技術

▲▼蘋果iPhone 15系列手機。（圖／路透）

▲蘋果預計下周發表新款iPhone手機。（圖／路透）

記者林潔禎／綜合報導

iPhone 16要來了！根據《路透社》、英國《金融時報》報導，蘋果最新款 iPhone 配備 A18 晶片，該產品採用軟銀旗下安謀（Arm）最新的 V9 晶片設計開發。

蘋果定於 9 月 9 日星期一（台灣時間9月10日凌晨1點）在加州Cupertino的總部舉辦秋季發表會，屆時推出一系列新 iPhone 以及其他裝置和應用程式的更新。

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《金融時報》稱，蘋果去年 9 月與 Arm 簽署了一項「延續到 2040 年後」的協議，以推動 Arm 晶片技術的發展。

Arm 所推出晶片架構V9，主要是來因應IoT、AI及5G 應用快速增長的需求。Arm曾在7月表示，其V9晶片佔智慧型手機收入的50%。Arm 擁有全球大多數智慧型手機運算架構背後的智慧財產權，並將其授權給蘋果和許多其他公司。

蘋果在為其 iPhone、iPad 和 Mac 設計自己的客製化晶片的過程中使用了 Arm 的技術。而這兩家公司有著悠久的歷史，蘋果是最早於 1990 年合作成立該公司的公司之一，之後於 1993 年發布了使用基於 Arm 的處理器晶片的「Newton」手持電腦。

關鍵字： 蘋果iPhone秋季發表會Arm晶片

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