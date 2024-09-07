美國經濟疲軟「恐慌又來」！投資專家：出現大幅波動拋售不意外

▲美國就業市場疲軟，經濟衰退的擔憂仍揮之不去。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國政府公布8月就業數據，其中，非農就業僅新增14.2萬人，遠低市場預期的16.4萬人；失業率小幅縮至4.2%，符合市場預期，仍得進一步下修，突顯美國就業市場疲軟，經濟衰退的擔憂仍揮之不去，更強化美國聯準會（Fed）降息理由。對此，投資專家認為，未來幾周市場出現大幅波動及拋售，「並不感到意外。」

針對美國降息及投資人憂心股市波動劇烈，景順首席全球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）認為，可以先回顧1994年至1995年的緊縮周期階段，透過美國聯準會1995年開啟寬鬆周期時市場的反應，以及當時和現在的不同之處，從中觀察到一些經驗。

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她說，1995年7月6日，美國聯準會開始放寬政策後的6個月裡，股市上漲，大型股和價值股領先，醫療保健類股表現最佳，而包括能源、工業、金融、公共事業和消費必需品等在內的類股，都出現「雙位數報酬」；不過，非消費必需品類股漲幅微弱，原物料股持平，科技類股下跌，國際股票表現欠佳。

「債券上漲，房地產表現良好，美元走強。」胡珀如此表示。就現在的失業和通膨情況，也與1995年不同——1994至1995年的緊縮周期，被認為「先發制人」，失業數據顯示，當時的貨幣政策存在明顯落後效應；但2022年至2023年的緊縮周期則是「被動」及「很晚」。

胡珀指出，1995年的經濟狀況也與現在不同，相較之下，當時的失業率更高，消費者的彈性也較差，因此，儘管美國聯準會在最近的緊縮周期中緊縮力道更大，但2022年至2023年共升息525個基本點，對比1994年至1995年期間共升息300個基本點而言，經濟的抗壓能力似乎顯得更強。

▲美國聯準會9月的會議召開前夕、以及在11月美國總統選舉前，同時也會受經濟數據疲弱的影響。（圖／路透）

對於後市發展，胡珀認為，未來一年市場預期美國聯準會將「降息200個基本點」左右，這可能會在未來幾個月為風險資產提供更大的提振動力。在此環境下，市場可能預期經濟將於2024年底或2025年初重新加速，或有望推動風險資產的強勁表現。

具體來說，胡珀預期景氣循環股、小型股至少會溫和領先，美元走軟也可能為國際股市帶來利多，此外，固定收益將上漲，尤其是非投資等級債券和市政債券，以及不動產投資信託（REITs）。

「如果未來幾周市場出現大幅波動，甚至出現一定程度的拋售，並不會感到意外。」胡珀更點出時間，尤其在美國聯準會9月的會議召開前夕、以及在11月美國總統選舉前，同時也會受經濟數據疲弱的影響。

胡珀認為，美國聯準會可能一開始只會降息25個基本點，也就是1碼，此後政策將大幅放寬，「如果以1995年至1996年的寬鬆周期路徑為對照，相信這會在未來數個月為風險資產提供有利的環境。」