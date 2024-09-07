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輝達還跌不夠？　華爾街估值大師「股票太貴了」

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

輝達（NVIDIA）在6 日重摔超過 4%，單周重挫近14%，市值蒸發 4060 億美元，惟被華爾街譽為「估值大師」的Aswath Domodaran表示，根據輝達公布的第2季財報估算，輝達股票太貴了，據他估算該股實際價值比目前股價低約2成。

輝達6日以重挫4.58美元或4.09%、102.83美元作收，統計一周以來，股價下挫14%，市值蒸發 4060 億美元，超過了 AMD 和高通的總市值。

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根據《Barron's》報導，現任紐約大學史登商學院金融學教授Aswath Damodaran利用輝達第二季財報中營收成長、利潤率和再投資情況，發布了英偉達9月份的估值。他將公司的收入、利潤和現金流分為三項，包括業務人工智慧晶片、汽車晶片以及包括加密貨幣和遊戲的業務。

Damodaran說：「交易員或許對輝達公布的盈餘感到失望，而且希望目前的成長步調能持續下去，但我認為這種期待不切實際又危險。」他承認，2023年6月上一次分析輝達這檔股票以來，該股投資題材已經大幅擴充，反映AI架構的迅速整合，讓整體潛在市場成長得比他預期還要快。

Damodaran 目前對輝達的估值約為每股 87 美元，較該股周四的 106 美元交易價低約 22%。他補充說，這仍然是一個巨大的差距，但比去年有所縮小。

他解釋：「簡而言之，相較於我一年前的看法，過去4季的財報顯示，輝達公司規模擴張的能力超出我當時的想像，利潤率比我預期更高、更持久，而且也可能面臨風險較小。」

關鍵字： 輝達股價市值估值華爾街

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