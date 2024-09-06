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日圓強升！股神巴菲特頻加碼　台股汽車族群重傷害

▲▼股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

▲股神巴菲特。（圖／路透）

文／玩股小博士

2024年七月美國總經數據急速轉弱，也引發全球股市下跌的賣壓，而早在六月歐洲、加拿大央行已經陸續啟動降息，這是對全球經濟低迷所做出的回應，緊接著科技股就從七月跌到八月，在八月初更是殺到見骨，接著FED就開始釋放鴿派消息，Fed Watch預測九月也幾乎篤定要降息，於是全世界的聰明錢也早早就反應，日圓開始急速升值，我們首先來看看美元兌日圓的變化，順便跟大家用更淺顯白話的方式聊聊匯率的影響。

從近一季來看，美元確實相對弱勢，一美元在2024年7月10日可以換到161.67日圓，不過接著日圓強勢升值，8月5日強到141.68日圓，一樣的一美元，七月中可以換到160日圓，不到一個月就只能換到140日圓，等於少了20日圓，要多花0.14美元，這等於跟日本買東西的價格不變，但成本就高出14.29%，如果是跟日本進口商品的公司行號那可心痛了，光是單純匯率就已經超過一成，再加上其他零零總總的營運成本，購入成本就有可能一口氣超過兩成以上。

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再來看看近一年的匯率走勢，2024年是日元最強的時候，一美元只能換到140.87日圓，接著日幣貶值到七月初，如果在年初抄底日幣就虧大了，因為年初一美元換成140日圓，結果到七月這個140日圓只能換到0.88美元而已。這時候就知道巴菲特的厲害，他直接在日本當地發行債券直接抄底日股，不是用波克夏美金換日幣，所以根本也無所謂，甚至還享有日本的超低利率，根本不用管美國降息會不會貶值，只要遇到日幣升值，他認列用美金換算就能賺更多的匯兌收益。

直接講實際例子，波克夏發行2,633億日圓債，全部直接投入五大商社，先不論價差，如果在年初他用美金去買的話，這大概要花掉將近19億美元，但七月因為日幣貶值到最便宜的位階，所以換回美金就剩下10億美元，以本金來看等於血虧一半，所以他直接在日本當地發債，就等於零成本資金，因為日本利率低到不及通膨率。

接著到八月，一美元兌換日圓的匯率又升到144日圓附近，慢慢回到年初的位階，隨便說一家三菱商事，年初至今股價漲幅是26%，這等於波克夏不僅沒虧到匯損，甚至能認列這些日圓資產而賺進更多，美金貶值哪有什麼關係？對波克夏更棒，因為日圓資產或股息換回美金可以賺到更多錢，所以正當市場迷迷茫茫還在傻傻抄底日圓，巴菲特就直接買日股，他很清楚美國啟動降息後，資金流出避險的第一個國家就是日本，所以早早就在年初卡位等著大家來買日幣，外加無本生意，假設日幣沒有如期升值，對於波克夏而言也能賺到股息及價差，用日本資金「多賺」的日圓資產，匯率當然也就沒什麼關係。

再說回到台股產業鍊，最容易受到影響的會是誰？其實你就想一件事，誰平常都在買日貨或進口原物料就知道。

以台灣而言，就是半導體原料或汽車零組件，前面我也有舉例過，日本升值就代表所有買進成本都會提高，如果在台灣沒有定價權能漲價的話，那麼就只能少賺或賠錢，所以接下來你只要聽到「日本的壓縮機」還是「日本原裝進口」，就得留意成本很可能會變高，而日本也是重工業及汽車業為主，因為賣出去的產品都是賺外幣，換回日幣就變少了當然也很有可能出現重傷。

舉個例子來說，和泰集團在台灣賣TOYOTA及LEXUS，你就能想像得到，接下來和泰車的車價又會如何？如果想轉嫁急升的日幣原物料成本，就會直接對客戶端漲價，這邊說的當然不是通膨因素而已，而是日幣強升的後遺症，所以可能會引發雙重成本的壓力。

另外一個角度則是歐洲車，競爭力可能就會變高，但也不用開心太早，因為歐洲進口車關稅本來就超高，但因為歐元貶值的關係，或許能得利一些，記得以前我寫過的汎德永業嗎？專門經銷販售BMW、MINI、PORSCHE，這些就跟歐元比較有關係，不過這一年來歐元兌台幣是升值居多，當然相對日圓沒這麼劇烈，但也同樣不利於消費者，因為還是會轉嫁給大家，但這邊不包含滿手資產的超級有錢人喔，就是手上一堆錢等著買跑車要蒐藏的，這些人就根本沒差了，甚至更享受通膨帶來的資產及跑車上漲。

所以接下來的汽車業展望，就要多注意匯損的壓力，這有可能導致產業獲利衰退，賺美金的公司也是一樣，升息循環怎麼爽、降息就要怎麼還了，因為美國還沒正式啟動降息。

本文已獲授權，非經同意勿轉載。

關鍵字： 巴菲特

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