裕隆嚴陳莉蓮：n7下月開放大眾預購　小股東提案「優先購買」

▲裕隆執行長嚴陳莉蓮。（圖／裕隆提供）

記者高兆麟／綜合報導

國內汽車大廠裕隆（2201）今日舉行股東會，執行長嚴陳莉蓮致詞時表示，納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。而在臨時動議階段，也有小股東提議「股東優先」購買方案，顯見熱門程度。

嚴陳莉蓮表示，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股盈餘來到4.63元。去年也是裕隆成立70周年，在新能源車時代，公司秉持著成為台灣「綠色移動創新者」的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

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嚴陳莉蓮也說，至於去年開幕的裕隆城，是新北最大的複合式商場，開幕期間創下單日七萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為本公司創造更多的獲利。



嚴陳莉蓮強調，強化企業ESG的永續發展一直是公司的經營方向，在全體同仁的努力下，今年本公司已連續十年榮獲台灣證交所「公司治理評鑑排名前百分之五」的殊榮。 面對環境變化，裕隆汽車仍會持續強化企業競爭力，為顧客及股東創造最大效益。

在臨時動議階段，也有股東特別舉手爭取，擔心佳評如潮的n7 接下來的預購太搶手買不到，希望能有「股東優先」方案，由此也可見n7的熱門程度。