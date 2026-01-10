2025年金控10家獲利一表搶先看 中信金EPS 逾4元暫領先

存股族照過來，2025年12月金控獲利陸續公布，目前統計有10家公告，其中中信金（2891）以全年（2025年）每股獲利（EPS）首超過4元達到4.08元暫居領先。

高市早苗傳解散眾議院 日圓急貶破158大關、創1年低點

傳出日本首相高市早苗考慮解散眾議院，影響所及，日圓兌美元急貶，失守158關卡，創2025年1月、1年以來的低點。

台股月配ETF兩樣情！00929規模升破1300億 00940失守千億

台股頻創新高，「月月配」ETF規模榜洗牌，《ETtoday》統計有6檔去年填息率達100%，順利達陣的標的多以聚焦高息電子及中小型股主題，其中復華台灣科技優息（00929）規模回升至1339.4億表現居冠，而元大台灣價值高息（00940）除息秀失利，本周規模失守千億元大關，兩檔表現南轅北轍成為話題。

台股3萬點高點震盪 晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，昨（9）日呈現小幅震盪拉回格局，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。

高雄憑什麼搶下全球巨星？ 場租不是唯一關鍵

面對高雄大力宣揚的演唱會政績，台北市從首長到支持者，不僅冷眼相看，甚至有諸多酸言酸語。其實，台北長期坐擁娛樂經濟中心的資源，本來就沒有其他縣市有機會挑戰其主宰地位。然而，從台東跨年的獨領風騷，到 K-Pop 頒獎典禮、歐美巨星紛紛選擇高雄，台北的悶，已是不得不面對的事實。

22年已投入逾5.2億元 信義房屋「共好平台」揪企業一起做ESG

信義房屋今（9日）正式宣布啟動「社區一家，企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，將企業資源與在地社區行動相結合，協助企業以長期且可持續的方式關注社會議題，成為企業實踐ESG的重要入口。南山人壽率先響應，成為首家合作企業。

台積電井噴還能抱？ 不敗教主「緊盯2訊號」1股都不賣

護國神山台積電一舉攻上1,705元新天價，便進入高檔盤整，投資人既期待又怕受傷害，面對「大象跑百米」的狂熱行情，現在該追嗎？不敗教主陳重銘保持淡定，「股價創高後，在1,700元盤整也是難免，要逢回再接，等回落100元才是台積電迷人買點。」他也透露自己的台積電續抱，「好公司的成長性要看老闆砸錢速度，只要獲利持續成長、資本支出持續擴大，我就不會賣。」

南山攜手信義房屋挺14部落 推人才、空間、生態旅遊三箭

南山人壽董事長尹崇堯今（9日）宣布，執行3年的「原鄉關懷列車」正式升級，並與信義房屋簽署合作備忘錄，攜手伯拉罕共生照顧勞動合作社，推動「北勢群部落共生計畫」。此計畫涵蓋台中市和平區至苗栗縣泰安鄉的14個北勢群泰雅族部落，將透過保險、原鄉生態旅遊及企業採購等方式，改善部落日照中心及運動空間，並促進健康、經濟及文化的平衡發展。

台驊12月營收年增4.02%、年減18.83% 區域布局與營運整合成維穩關鍵

台驊國際控股(2636)12月合併營收合併營收為新台幣16.62億元，月增4.02%，年減18.83%。累計去年全年合併營收為207.93億元，年減18.31%。公司指出，2025年全球物流市場持續受到地緣政治及貿易政策波動影響，使航線運力調整頻繁，市場供需結構與貨物流向亦隨之分散，整體運輸節奏呈現區域性差異。

台新新光金勇奪運動推手獎六大獎 延續認真態度深耕體育賽事

台新新光金控長期支持運動發展，贊助國內多位體育選手，榮獲運動部2025年運動推手獎六大獎項肯定，並於今(9)日第17屆體育推手獎頒獎典禮接受表揚。本屆推手獎台新新光金控旗下子公司台新銀行榮獲「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」、「推展類銀質獎」；新光人壽榮獲「贊助類金質獎」、「推展類銀質獎」；台新證券則榮獲「贊助類銅質獎」。集團共計囊括六大獎項，積極扮演國內最佳運動推手。