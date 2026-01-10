2025年金控10家獲利一表搶先看　中信金EPS 逾4元暫領先

▲中信金去年每股獲利衝破4元。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
存股族照過來，2025年12月金控獲利陸續公布，目前統計有10家公告，其中中信金（2891）以全年（2025年）每股獲利（EPS）首超過4元達到4.08元暫居領先。
從公布數據可以看出，10家中有9家獲利超越2024年，其中更有8家創史上新高，包含中信金、元大金（2885）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）、合庫金（5880）。
▲金控獲利。（AI協作圖／記者林潔禎製作，經編輯審核）
而已公布10家金控2025年累計獲利3201.2億元，較2024年的2949.52億元，年增8.53%，目前尚有富邦金（2881）、國泰金（2882）、台新新光金（2887）三家尚未公布獲利。
以昨日公布3家各家情況來看，中信金於2025年12月份單月稅後盈餘62.68億元，累計全年合併稅後盈餘806.19億元，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為4.08元。
凱基金控2025年12月單月稅後獲利17.58億元，2025全年累計稅後獲利300.13億元，每股盈餘1.74元。若排除提列外匯價格變動準備金59.2億元，及歷年一次性的影響因素，2025年獲利表現創下歷史新高。
合庫金2025年全年稅後純益達214.29億元，每股稅後盈餘（EPS）1.36元，其中旗下合庫銀行2025年稅後純益208.08億元，獲利首度突破200億元大關，同步改寫歷年新高。
讀者迴響