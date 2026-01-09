錢全放在郵局帳戶　當備用金！他「漏看1規定」驚呼：放久超虧

▲原PO把錢都存在郵局帳戶裡。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少民眾習慣將存款放在郵局或銀行，一方面因應不時之需，另一方面也希望透過利息累積資產。不過，近日有網友驚呼，原來郵局活期儲蓄存款超過100萬元，將不予計息，一直以為穩穩存入、放著就好，但其實長期下來超虧，貼文掀起網友熱論。

郵局活儲超過100萬不計息



有網友在Dcard發文，自己一直以來都相當信任郵局，存錢時也沒有特別留意利率或相關規定，直到最近知道，原來活儲金額一旦超過100萬元，就「根本沒在幫你生錢」，突如其來的資訊讓他相當錯愕。

他坦言，並沒有進行投資理財的打算，不論是基金或其他投資工具，都因風險考量而敬而遠之。這筆錢主要只是當作備用金，平時沒有特定用途，因此才會選擇放在郵局活期儲蓄帳戶中，沒想到看似保守、安全的選擇，卻因為「超過100萬元0利息」的規定，長期下來相當吃虧。

貼文曝光，網友紛紛表示，「我記得郵局存超過100萬，會定期寄通知信給妳，會跟妳說超過這金額將不會生利息，反之，只要99萬多，還是保有利息」、「沒生錢就算了，還可能會被通膨慢慢吃掉，超虧」。

也有許多人推薦存股，「找個定存股，每年的股利也比定存多」、「可以分四等分，第一份存定存，第二份可以放數位銀行活存，第三份可以放美金儲蓄險，第四份放股票」、「問就是買0050」。

事實上，中華郵政官網就寫道，存簿儲金歸戶（同一證號且相同戶名帳戶）合併計算利息，最高計息金額為新台幣100萬元(按每日平均結餘計算)，並以計息期間曾持有之最佳計息別帳戶，計算領取利息之最高限額，超過部分不計利息。