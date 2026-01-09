2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

▲友達外觀照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

這一波面板攻勢係由群創（3481）扇出型先進封裝技術打入Space X供應鏈所點燃，股價從去年12月26日13.35元，急速拉升到今（2026）年1月7日23.6元波段新高，漲幅達76%，股價自1月7日起至20日列為處置股，每5分鐘一盤。

儘管群創遭到分盤交易處分，市場資金轉戰友達、彩晶，友達昨（8）日股價來到17.5元創波段新高，被要求公布近一個月獲利自結數，去（2025）年 11月單月稅後淨損7.27億，每股稅後虧損0.1元，今日股價開平走低，股價回到14.6元，交易一個半小時，成交量達28萬多張，為上市成交量第二大個股。

彩晶昨日衝上11.65元，同樣遭列注意股，其公布自結去年12月單月虧損3.72億元，每股虧損0.13元，儘管虧損有所收斂，但今日則是被打落10.5元跌停價位。