台股3萬點高點震盪　晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周行情聚焦台積電法說內容。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，昨（9）日呈現小幅震盪拉回格局，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。

晶圓龍頭大廠將於1月15日召開法說會，市場樂觀預期，2奈米級製程已於去（2025年）第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。郭明玉分析，市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。

隨著指數站上3萬點大關，且蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有個豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計15年來各月份台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續2026年以來的多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪，建議趁修正乖離拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊，非電族群宜鎖定特用化學、軍工、機械零組件、金融保險等。
 

【求生欲滿滿】小妹妹探頭看「神秘嘉賓」　巨手一現嚇到拔腿哭奔

記憶體、面板各+1下周一起抓去關！　2檔都遭處置至1/23

記憶體、面板各+1下周一起抓去關！　2檔都遭處置至1/23

記憶體股、面板股狂飆使得多檔個股陸續遭證交所列為處置股！今（9）日公告記憶體股旺宏（2337）與面板股彩晶（6116）從下周一起進入處置交易，2檔都是每五分鐘撮合一次，處置時間都是到1月23日。

2026-01-09 18:23
外資調節68億元連3賣　出脫友達、台積電逾萬張

外資調節68億元連3賣　出脫友達、台積電逾萬張

美國總統川普對等關稅案最高法院即將宣判，市場氣氛轉為觀望，今（9）日台股呈現漲多震盪整理格局，外資賣超68.78億元，呈現連續三天賣超，面板股友達（2409）成為外資賣超第一名個股，調節1萬9871張。

2026-01-09 18:19
台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

台積電（2330）今日公布去年（2025年）12月營收，12月單月合併營收為3350億元，月減 2.5%、年增20.4%；第4季合併營收正式突破兆元達1.05兆元，改寫單季營運新紀錄，累計2025全年合併營收為3兆8090.54億元，年增31.6%，再刷歷史新高。

2026-01-09 13:43
土方清運新制建商哀號　2檔概念股攻頂漲勢猛

土方清運新制建商哀號　2檔概念股攻頂漲勢猛

營建剩餘土石方管理新制今（2026）年元旦上路，清運車輛要加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要能溯源追查，廢棄處理廠商成為今（9）日台股買盤追棒標的，營建廢棄土石方處理泰霖（8080）、可寧衛*（8422）兩檔個股同步以漲停作收。

2026-01-09 15:06
2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

2026-01-09 11:04
記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。

2026-01-09 10:06
一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

2026-01-09 00:05
UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

2026-01-09 11:21
記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

台股在記憶體、面板股相繼被證交所處置，影響投資人持股信心，一度引發恐慌性殺盤，今（9日）日開盤僅半小時指數開低走低重挫逾400點，跌破3萬點。

2026-01-09 09:45
台股月配ETF兩樣情！00929規模升破1300億　00940失守千億

台股月配ETF兩樣情！00929規模升破1300億　00940失守千億

台股頻創新高，「月月配」ETF規模榜洗牌，《ETtoday》統計有6檔去年填息率達100%，順利達陣的標的多以聚焦高息電子及中小型股主題，其中復華台灣科技優息（00929）規模回升至1339.4億表現居冠，而元大台灣價值高息（00940）除息秀失利，本周規模失守千億元大關，兩檔表現南轅北轍成為話題。

2026-01-10 07:16

讀者迴響

錢全存在郵局帳戶「漏看1規定」　他驚呼：超虧

大樂透二獎狂噴3注　獎落北中南

2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

台積電井噴還能抱？不敗教主「緊盯2訊號」1股都不賣

記憶體、面板各+1下周一起抓去關！　2檔都遭處置至1/23

台股月配ETF兩樣情！00929規模升破1300億　00940失守千億

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

一表看今年以來績效前10強台股ETF　被動式居領先群

土方清運新制建商哀號　2檔概念股攻頂漲勢猛

台股3萬點高點震盪　晶圓龍頭大廠法說替紅包行情加溫

56萬人揪心！00940配息0.045元　填息4成多翻黑

外資調節68億元連3賣　出脫友達、台積電逾萬張

可寧衛不畏大股東申讓！4檔ETF助攻　續創分拆後新高

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

聯電飆60萬張　不敗教主驚「有大人倒貨」

2面板廠提前開獎都是虧　彩晶連拉4根漲停、友達爆94萬張大量

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

