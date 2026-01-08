聯電成交量飆60萬張「有大人倒貨」！不敗教主揭：物美價廉的陷阱

▲聯電。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

晶圓代工大廠聯電（2303）股價從49.25元狂漲，昨（7）日爆出逾15萬張大量，強勢攻上54.1元漲停板，不過，今日早盤開高後急速下挫，收盤出現長黑K棒，單日成交量更突破60萬張，不敗教主「陳重銘」表示，聯電今日高點爆出大量，明顯是有「大人」在出脫倒貨，勸投資人要接在低點，不要追高。

漲停主因比價效應 股價便宜吸引資金轉進



[廣告]請繼續往下閱讀...

「聯電昨天漲停後，今天開高盤後拉回整理，還可以投資嗎？」陳重銘在粉專發文，聯電近日股價走強，主要受到台積電飆漲帶動的「比價效應」影響。台積電作為產業龍頭，近期表現亮眼，相對之下，聯電股價較低、看似物美價廉，自然引來部分資金轉進，「聯電表面上本益比低、殖利率高，對投資人來說具有吸引力。」

雖然聯電配息大方，但不敗教主提醒，這未必是好事，半導體產業需要龐大資金投入研發與擴產，台積電未來3年資本支出預估高達1500億美元，「也因為台積電願意砸錢研發，所以目前3奈米以下處於全球無敵的狀態，整體毛利率可以高達60%！」聯電把獲利拿來配息，盡管高殖利率了，但是研發的能力就輸台積電，EPS成長也受限。

技術層級差距大 聯電恐難破台積壟斷地位



產業現況上，不敗教主直言「台積電大口吃肉，聯電頂多喝點肉湯」，強調先進製程是半導體的核心戰場，贏者通吃的局面已由台積電奠定，即便英特爾與三星也難以撼動其地位，聯電更難突圍。

他建議，短期內若台積電股價續揚，聯電有機會因比價效應跟漲，但切勿追高，「應等待股價拉回、出現低點再考慮進場」，至於長期投資配置，他仍建議，「首選台積電」。