台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

▲陳威良認為，台積電的乖離率逼近40％超漲，不宜追高，待股價1,600元以下進場較安全。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2026年開春，台積電股價井噴，這頭大象以跑百米的速度攻上1,705元天價，外資高盛甚至將原本目標價調升47％至2,330元，鄉民熱議護國神山萬夫莫敵，「問就是無腦多，誰敢嘴？台積電世界最強還不買爆。」而猛牛狂奔，專家表示，空手者應暫先觀望，股市全威陳威良就認為，目前台積電的乖離率是史上第3高，不宜急著追高。

「這波台積電會漲得這麼瘋，壽險資金回補是重要的推力。」投資達人陳威良分析，去年壽險業持股水位較低，今年開春陸續進場補貨，因為台灣在2026年接軌IFRS17並導入TW-ICS（台灣保險資本標準）。

新一代保險資本制度，強調資產與負債的公允價值衡量，使得壽險公司必須提前強化資產負債管理、重整投資組合，陳威良觀察，台積電權值大、流動性佳，基本面強，成為壽險大型資金回補的首選標的之一。

此外，1/15台積電法說會即將登場，也點燃一波推升行情，「市場預期利多，外資樂觀看待2027年EPS（每股純益）首次突破100元，激勵資金卡位時間不斷提前，台積電股價出現陡直上漲的『瘋馬』特徵，手中持股者要跟我一樣續抱，一股都不賣。」陳威良說，AI大戰中，無論最終是輝達、谷歌的晶片勝出，都離不開關鍵贏家：台積電，「AI必買股，台積電是首選。」

只不過，台積電飆出1,705元天價，這頭大象很少跑百米衝刺，多數時間是緩漲震盪的狀態，因此空手者別急。

1、乖離率逼近40％史上前3大

陳威良以技術圖表來看，台積電目前與年線（1,224.17元）的乖離率已經來到38.05％，是台積電歷史上罕見的「超漲」訊號，排名史上前3大乖離紀錄。

「當乖離大到一定程度，表示股價提前起漲，修正壓力就會隨之而來。」陳威良再觀察台積電的月KD值逼近95，他提醒，「屬於極端偏熱區，代表短線漲幅過大，陡直上漲必然要休息，後續可能以震盪回檔方式消化，空手者不宜現在追高。」

2、靜待回檔1,600元以下

陳威良估算台積電目標價，他認為合理的上車點應為股價1,600元以下，「股價是反應未來的目標價，所以我們要用2027年的預估EPS回推目前的合理價。」以2027年預估EPS達91元，本益比16.9倍計算，合理價為1,538元，若以22.8倍計算，則為昂貴價2,075元。

「買得好比買得多更重要，以合理價1,538元來看，我會等待回落至1,600元以下再進場。」陳為良教戰小資族零股加碼攻略，「當台積電股價跌至1,600元以下，可以每次買10股，震盪拉回5％再多買，紀律性分批布局，累積長線致富。」

台積電乖離率逼近40％超漲

資料來源：股市全威陳威良



