美記憶體再掀漲勢！SanDisk飆逾12%刷新高　傳調漲企業級報價1倍

▲SanDisk傳調高售價，股價飆漲。（示意圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

科技媒體《Tom's Hardware》引述野村證券的報告指出，記憶體大廠晟碟（SanDisk）計畫在本季度將企業級固態硬碟（SSD）中使用的高容量3D NAND記憶體價格提高一倍，激勵SanDisk在美股9日以大漲12.81%作收，股價再創高，帶動美光科技、希捷科技（Seagate Technology）、西部數據（Western Digital）全面走揚。

《Tom's Hardware》報導指出，野村分析師在報告中指出，從調研顯示，多家存儲器供應商仍在持續推高價格，其中企業級NAND的漲幅尤爲激進。用於企業級SSD的閃迪NAND價格，在本季度漲幅可能超過100%。」

野村還點名輝達正是這一輪記憶體儲存晶片漲價的主要推手。

受此外資報告影響，SanDisk在美股9日大漲，終場以上漲42.87美元或12.81%、377.41美元作收，股價創新高；美光以上漲18.07美元或5.53%、345.09美元作收；希捷科技以上漲19.54美元或6.87%、304.01美元作收；西部數據以上漲12.78美元或6.81%、200.46美元作收。

