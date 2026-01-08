ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2面板廠提前開獎都是虧　彩晶連拉4根漲停、友達爆94萬張大量

▲▼美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股早盤開盤一度下跌逾300點，目前跌幅稍見收斂。（圖／記者李毓康攝）

▲面板股是今日台股交投重心。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

面板三虎中的領頭羊群創（3481）遭關禁閉，市場資金轉戰友達（2409）與彩晶（6116），其中彩晶拉出第4根漲停且以漲停價作收，友達則是創波段高點後翻黑，爆出94萬張大量，居台股成交王，惟此2檔因股價波動大，遭要求公布最近一個月獲利，都呈現單月虧損。

友達遭列注意股，今早盤開高，股價來到17.5元創波段新高，隨後卻翻黑下跌，最低下探15.6元，終場以下跌1.05元或6.29%、15.65元作收，終止連7漲，成交量高達93.96萬張，衝上台股之冠。

友達被要求公布獲利，公司自結去（2025）年 11月單月稅後淨損7.27億，每股虧0.1元。

彩晶同樣遭列注意股，仍逆勢飆出第4根漲停，衝上11.65元，追平2024年2月底以來高點，已連8日大漲近6成，今日成交量放大至28.17萬張，至收盤仍有逾12萬張買單高掛。

彩晶自結去年12月單月虧損3.72億元，每股虧損0.13元，但與去年同期相比，仍成長48%，顯見虧損有所縮減。

至於群創遭關禁閉，在連10漲後，今拉回重挫以下跌1.4元或6.32%、20.75元作收，成交量大幅收斂，但仍有逾21.6萬張。

