台股月配ETF兩樣情！00929規模升破1300億　00940失守千億

▲台股示意照。（圖／攝影中心攝）



記者陳瑩欣／台北報導



台股頻創新高，「月月配」ETF規模榜洗牌，《ETtoday》統計有6檔去年填息率達100%，順利達陣的標的多以聚焦高息電子及中小型股主題，其中復華台灣科技優息（00929）規模回升至1339.4億表現居冠，而元大台灣價值高息（00940）除息秀失利，本周規模失守千億元大關，兩檔表現南轅北轍成為話題。

依集保最新統計，00929、00940是台股月配ETF當中「唯二」受益人數超過50萬人的標的，兩檔受益人數各為54.84萬人與55.89萬人，差距僅約1萬，不過規模相差超過340億以上，與配息策略、成分股標的表現有關。

回顧00929去年每月配息表現，從年初的0.05元陸續調升至0.07元、0.08元及0.09元，12月再進一步調升至0.1元；除了配息金額逐步收復失土，填息表現亦相對亮眼，累計去年12次除息均於當月完成填息，其中9次交易日當天即填息。

為了持續進化00929追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」表現，根據復華投信官網顯示，自去年11月底進行3大優化措施，包括成分股調整從1年1次(6月)，增加為2次(6月、12月)，即時調整更有機會汰弱留強，提升收益表現；成分股由40檔增至50檔，擴大投資範圍、持股風險更加分散；原投資廣義科技產業新增3類，更完整掌握台灣科技產業全貌。

根據臺灣指數公司公告日前顯示，去年12月底進行換股的00929，16進6出，首度納入護國神山台積電，IC設計龍頭聯發科也同步回歸，並有多檔AI供應鏈入榜，使其電子股產業布局更為多元完整，同步掌握AI趨勢並提升配息收益機會。

至於00940因募集時趕上台股高息ETF熱潮，2024年3月18日成立規模高達1752億元一舉成為當時台股ETF第4大，由於規模「贏在起跑點」而遭市場戲稱為「巨嬰」，成立滿週年時規模仍有1227億元，不過至本周首見規模跌破千億，退至999億元。

