黃仁勳笑談投資選址「近夜市」　自爆不染髮2原因

記者高兆麟、廖婕妤／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今（4）日上午前往Computex展區參觀，第一站就來到雲達攤位，場外早已塞滿媒體守候，他也一如既往親民接受提問，有民眾問他為什麼頭髮這麼白？黃仁勳親曝「2個理由」；另大家也關心他昨日說的設計中心要蓋在哪裡，黃仁勳不改愛夜市的本性，笑回「哪裡有好的夜市就投資哪裡。」

▲NVIDIA（輝達）共同創辦人暨執行長黃仁勳6/4旋風式參觀2024COMPUTEX，所到之處萬人空巷爭相目睹他的風采。（圖／記者湯興漢攝）

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▲NVIDIA（輝達）共同創辦人暨執行長黃仁勳6/4旋風式參觀2024COMPUTEX，所到之處萬人空巷爭相目睹他的風采。（圖／記者湯興漢攝）

有民眾現場關心黃仁勳的髮色，黃仁勳聽完後似乎怕在場的人沒聽見問題，因此笑著覆述，「他的問題是，為什麼我的頭髮那麼白？」語畢引起現場一陣歡笑聲。

黃仁勳說，「有2個理由，第一是我老了，第二是我工作非常認真，我很享受我的工作，所以我沒有去染髮，這就是為什麼我的頭髮是白色的。」

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）



另黃仁勳昨天也提到，要在台灣蓋很大的設計中心，並預計雇用至少1000名工程師，外界也很關心設廠地點，黃仁勳先是笑回，「哪個城市有很棒的夜市？」記者答說全部都有，黃仁勳接著說，所以我們有很多選擇，台北、台南、高雄都是可能的選項。

黃仁勳指出，台灣已經有很多科學園區，台北、新竹都有上百人在那邊，我們會建造設計中心、所以我們會僱用至少1000名工程師，晶片設計、系統設計、瀏覽器工程師等，我們有很棒AI研究小組在這裡，我們會在台灣做任何NVIDIA會做的事，這裡有很棒的工程師、很棒的技術，這是很棒的地方，所以我們在尋找適合的地點。