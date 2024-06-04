快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

▲2縣市民眾加油抱回千萬發票，圖為新竹縣台灣中油昇隆站（圖／翻攝自Google Maps）



記者楊庭蒝／綜合報導

113年3-4月統一發票千萬特別獎開出號碼「44140251」，財政部將在今（4）日傍晚公告中獎清冊，初估有17名幸運兒中千萬大獎。根據最新公布中獎清冊，有兩位民眾分別花99元以及1224元加油，就爽抱回千萬大獎。

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▲加油抱回千萬發票！圖為台灣中油口湖站（圖／翻攝自Google Maps）



從113年3-4月統一發票千萬獎清冊可以看見，有兩位幸運兒透過加油抱回千萬發票，得獎地點分別在新竹縣竹北市中正西路695號的台灣中油尚隆站，以及雲林縣口湖鄉中正路1段99號的台灣中油口湖站。

113年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日下午開出，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為44140251，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票為17張，開立這些中獎發票之營業人資料詳如中獎清冊。

財政部賦稅署提醒，113年3-4月期中獎統一發票領獎期間為113年6月6日至113年9月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。

