台股Q3續強「有3大利多支撐」　下半年主流行情仍是AI題材

▲市場看好下半年AI股、手機及PC換機潮及重電政策概念股。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股一路走升，加上AI需求驅動供應鏈大廠躍進，市場看好下半年AI股、手機及PC換機潮及重電政策概念股。野村投信2日表示，全球央行貨幣政策開始轉向、經濟基本面優於預期，台灣企業盈餘成長持續上修，支撐多頭行情不墜，看好族群包括半導體、高速運算、伺服器、AI及邊緣AI應用、重電及綠能等。

時序進入2024年第三季，在電子旺季來臨、AI長線需求強勁、美國聯準會（Fed）可能第三季底或第四季啟動降息等3大利多支撐，台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐，搭配第三季是傳統旺季，預期在資金充沛與產業基本面持續走強下，多頭格局得以延續。

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野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業，以及雲端服務供應商；第二波趨勢是生成式AI驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。

當終端消費性電子開啟百花齊放的技術應用，可望將有更多企業受惠，不過要使所有產業雨露均霑，需要一些時間，高效能AI晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據Gartner研調數據預估，AI半導體市場從2023年至2028年，將有24.2%年複合成長率。

▲野村投信國內股票投資部主管姚郁如。（圖／記者楊絡懸攝）

姚郁如說，另一個值得關注的投資面向是「重電」，AI發展帶動用電需求激增，一座資料中心耗電量相當於3,000戶家庭。全球有超過8,000座資料中心，根據IEA預測，未來資料中心數量會爆炸性成長，用電量成長30%至100%。

她強調，缺電議題急迫需要解決，台電2022年提出《強化電網靭性建設計劃》，將在10年內投入總計5,645億元預算，專業機構上修相關企業未來盈餘成長動能，預估相關產業可享有「價值重估」帶來的評價提升。

觀察全球未來的電力需求如何倍數增長，主要來自既有電網的升級替換需求、資料中心，以及AI相關產業，這需求在美國市場更為顯著。

姚郁如進一步指出，台北國際電腦展（COMPUTEX）之後，市場對AI衍生的商機更加期待，預計資金將從GPU轉向邊際運算，尤其蘋果（Apple）將在第三季發表AI手機，扮演重要角色的台股供應鏈都有機會受惠。進入AI世代，台股發展潛力無限，從長期成長週期來看，AI成長趨勢不會改變。

整體而言，姚郁如表示，美國利率政策走向、總統大選，都將牽動市場情緒，以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升，然而，台股依舊表現強勁，其中AI引領風潮，由資料中心逐漸擴及邊緣裝置，而AI需求成長優於其他科技產業，電子類股仍是成長性最佳主旋律，傳產方面則看好重電、綠能等類股。

也就是說，在台股方面，野村投信建議投資人挑選有相對成長潛力的題材，如AI及AI應用、重電及綠能等。