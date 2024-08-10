HBO等12頻道險停播！中嘉允諾先付上半年版權費：保障百萬用戶權益

記者蘇晟彥／綜合報導

有線電視系統業者中嘉與HBO代理商「永鑫多媒體」因頻道授權費用一事起爭議，原定將於16日停止傳送HBO、ANIMAX等12頻道訊號，恐影響全台百萬收視戶，對此，中嘉發出聲明稿表示，透過NCC協調後，中嘉允諾先付今年上半年版權費爭取後續協商，將危機暫緩，同時表示希望能在滿足消費者收視需求的同時，兼顧產業良性發展及企業永續經營。

中嘉在聲明稿中指出，為保障一百多萬用戶的收視權益，不受斷訊威脅的影響，依去年的金額與付款方式先行支付半年授權費用，中嘉善盡最大善意，以換取後續協商時間。中嘉強調，此次就HBO等頻道與永鑫多媒體重新商議合理頻道授權費的初衷沒有任何改變，希望在滿足消費者收視需求的同時，兼顧產業良性發展及企業永續經營。中嘉重申關於合理授權費的議定立場如下：

・現今OTT串流影音服務快速發展、高度普及，台灣有線電視收視戶逐年下滑，過半消費者的收視習慣已從有線電視轉至OTT串流影音平台(如：Netflix、YouTube)，HBO自身也積極推展其自有OTT服務(HBO GO)，且HBO頻道之內容與HBO GO亦有重複，於其他OTT串流影音平台也有上架，故其內容獨特性與頻道價值在消費者心中已大幅降低。在有線電視產業環境早已今非昔比的狀況下，頻道代理商仍堅持收取20多年前所協議的頻道授權費，實不合理。

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・基於中嘉對用戶的收視行為統計結果，HBO頻道的收視表現和其他同類型頻道相當，但所收取的頻道授權費卻高出其他頻道數倍之多，不符合一般商業常理。

・中嘉將持續依法依規與HBO頻道代理商進行合理頻道授權費的協商，也衷心呼籲應理性看待正常的商業談判，尊重主管機關(NCC)以保障消費者收視權益為最高原則的意志，勿動輒以斷訊或任何傷害消費者的方式為手段。中嘉與頻道代理商多年來一直為緊密的合作夥伴，期盼為了產業健康發展和收視戶權益，能達成對消費者、頻道代理商、及系統台三方共贏的結果。