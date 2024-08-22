英特爾商用AI PC來了　揪台供應夥伴秀全新平台

▲英特爾攜手生態系合作夥伴推出最新商用AI PC裝置與應用。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾商用AI PC終於來了！英特爾21日在台攜手11家合作夥伴，展出超過20台搭載Intel Core Ultra處理器的商用AI PC以及最新的應用軟體，協助企業用戶提升生產力、強化安全性，英特爾也表示，看好下半年商用AI PC將會放量，市況也會比上半年好，預計明年全球出貨量有望上看1億台。

英特爾21日攜手包括宏碁、華碩電腦、戴爾科技、Dynabook、台灣HP、Lenovo、LG、台灣微軟、微星科技等合作夥伴展出AI PC平台，全新平台使用Intel Core Ultra平台，整合CPU、GPU和NPU架構，在運算、圖形、功耗、電池壽命和AI體驗的方面都具備出色的效能表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示：「英特爾提供專為AI PC打造的平台，持續最佳化Intel vPro®平台與OpenVINO等開發工具更新，以因應企業日益複雜化的AI布署需求。同時，英特爾積極建立開放生態系，串聯軟硬體等跨領域合作夥伴，共同開發和推廣AI PC應用，協助企業用戶運用AI PC提升生產力、強化資料安全性，並進而發展更多創新應用，滿足多元化的使用需求。」

為加速推動AI創新應用，英特爾也啟動全球AI PC加速計畫，與全球上百家獨立軟體供應商（ISV）與獨立硬體供應商（IHV）緊密合作，英特爾也持續創新軟硬體開發並串聯生態系布署AI應用，Intel vPro商用電腦平台為企業客戶提供高生產力、安全性、可管理性和穩定性的運算基礎。



最新Intel vPro也支援英特爾全新Thunderbolt Share軟體解決方案提升資料連接性；該技術適用於搭載Thunderbolt 4或Thunderbolt 5連接埠的PC和周邊裝置，透過Thunderbolt networking功能實現PC間的螢幕共享和高速檔案傳輸，實現靈活、高效的工作流程。

此外，Intel Wi-Fi Sensing可透過Wi-Fi訊號偵測使用者是否在電腦前，提供wake-on-approach（WOA）以及Walk-Away-Lock（WAL）功能，提升裝置便捷性與安全性。