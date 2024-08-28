新光金「三角戀」外資動向　連7砍中信金33萬張

▲中信金融園區。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金控「三角戀」大戰持續延燒，新光金（2888）今（28日）股價在平盤12.9元附近橫移，「求親者」台新金（2887）、中信金（2891）在法人觀望整併節奏下，兩檔「準新郎」皆走跌，外資對中信金、台新金皆在賣方，其中中信金遭外資連7個交易日重砍逾33萬張，持股比已來到33.19%歷史低水位。

中信金早盤最低來到32.7元，跌0.1元或0.3%，成交量2.23萬張。不過，中信金遭到外資連7個交易日賣超，累積賣超張數高達33萬3151張，外資對中信金持股比例也來到34.19%的歷史低水位區，前波外資持股最低時間落在2002年8月16日，當時持股比為33.77%。

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至於27日舉行法說會的台新金，今日早盤股價來到18.8元，下跌0.4元或2.08%，成交量8394張。外資27日大賣台新金2.54萬張，終結連續4個交易日買超，持股比重降至24.75%。

新光金今日以每股13元開出，開盤20分鐘成交量7.26萬張，股價在12.9元平盤附近表現，相較於過去幾日開盤不到15分鐘即湧數十萬張大量，今日籌碼表現較為穩定。外資昨日對新光金買超3.9萬張，持股比升至18.66%。