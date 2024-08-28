台新金喊「加價」新光金防搶親　中信金吳一揆：歡迎

▲中信金副董事長吳一揆。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）捲「三角戀」的搶親人中信金（2891）今（28日）召開法說會，市場聚焦對手台新金（2887）揚言調升換股比例，中信金副董事長吳一揆喊「歡迎」，並強調中信金整併新光金後具有綜效，「明年現金股利至少有去年水準」。

中信金總經理高麗雪表示，自從8月26日向金管會遞交併購新光金投資案後，截至目前還沒有接到金管會要求我們補件，持續等待指示。媒體追問台新金有意調高與新光金的換股比例固樁，高麗雪原以「不回答假設性問題，專注取得主管機關核淮的事」回應，不過吳一揆則表示「歡迎」。

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吳一揆說：「我們也歡迎台新調升他的價格，表示我們的價格彰顯了它的價值，如果（台新金調高換股比例）是假設性的，請他們調整後再說。」

中信金目前開出的併購規劃，是以1股新光金換0.3132股中信金加上4.09元現金，以上周公告日前3天均價股每股收購成本為14.55元，不過如果以中信金今日收盤價33.1元估，每股收購價已來到14.78元。

台新金與新光金的換股比例為1股新光金換0.6022股台新金，以台新金今日收盤價18.9元估算，新光金股價約11.39元；而新光金今日收盤價為13元，相較之下中信金價格明顯超過台新金。

媒體追問中信金對出價是否有信心？吳一揆反問「不是有媒體說『價高者未必得的到？』，我們真的是非常謹慎小心。」他表示，國內壽險公司同質性非常高，在金管會嚴格管理下，經過摩根史坦利和普華，還有台壽團隊的評估，以及中信金對銀行、人壽、證券有相當的了解，台灣所有的金融機構走上亞洲舞台機會非常小，希望我們台灣可以被看到。

吳一揆感嘆，「為什麼台灣在產業有台積電、鴻海護國神山被看到，可是金融業沒有？如果我們可以併新光，我們的規模會比渣打銀行大、比新加坡大華銀行還大。」

而在整併後是否會影響明年現金股利發放？吳一揆說：「我們一樣希望至少有去年現金股利的水準，這是希望可以對雙方股東負責。」



