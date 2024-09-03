新光金雙龍搶珠！　總座陳恩光妙喻中信金、台新金追求

▲右起新光金控總經理陳恩光、新光金董事陳淮舟。資料照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）總經理陳恩光今（3）日於法說會上面對外界詢問台新金（2887）合意併購與中信金（2891）敵意併購案，陳以「現在進行的是婚姻」回應與台新金整併議題，並以「愛情長跑」比喻台新金與新光金雙方充分了解，強調「不要因誤會而結合、因了解而分離。」

台新金與新光金合意併購換股比例為1股新光金換0.6022股台新金；而中信金則是以1股新光金等同0.3231加4.09元現金的行情向金管會遞件申請投資。陳恩光指出，新光金這次的整併外界似乎只關心「價格」，但這並不是經營團隊想做的事情，專業經理人追求的是「長遠的幸福」，股東權益、員工跟客戶三贏很重要。

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「談戀愛最好要告白」陳恩光表示，雙方要互相認識了解，不是只看長得漂亮而已，「可能喝杯茶以後發現牌氣很糟」要能接受。

陳恩光指出，其實台新金2年前就曾提出合併，但因故停下來，4月26日董事會授權又出來互相了解，也經專業顧問作很詳細的盡職調查 DD，這對未來婚姻很重要「不要因誤會而結合，因了解而分離」。

「新光名字要保留！」他說，員工士氣很重要，要繼續打拚願意幫公司做事，他也向有意併購新光金的「新郎」喊話「要有同理心」因為這對員工而言是很重要的事。