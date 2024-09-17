高盛重申看漲金價　留意聯準會1決議讓價格回檔

▲黃金 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

受惠全球央行的需求以及聯準會在本周的政策會議上即將展開降息循環，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）重申了對金價的樂觀前景，但如果Fed（聯準會）本周只決定降息25個基點（0.25個百分點、1碼），短期內可能會出現小幅回檔。

現貨黃金周一以上漲0.14%、2582.34美元／盎司收盤，盤中最高觸及2589.68美元／盎司，刷新紀錄高位，今（17日）亞洲盤中回落至2580美元／盎司以下。

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根據《路透》報導，CME FedWatch 工具顯示，市場目前預計聯準會在 9 月 17 日至 18 日的會議上降息 25 個基點的可能性為 33%，降息 50 個基點（0.5個百分點、2碼）的可能性為 67%。

報導稱，高盛在一份報告中表示，「雖然我們的經濟學家認為聯準會周三降息25 個基點的基本假設會導致金價出現拉回，但我們重申了我們的對黃金交易多頭看法，建議以2025 年初達到2700美元／盎司的價格目標。」

高盛指出，雖然央行結構性較高的需求重置了物價水準的關係，但利率變動繼續推動金價波動，同時隨著聯準會政策利率的降低，以實物黃金支持的交易所交易基金持續上漲。

