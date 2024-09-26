繼承3大重要時間點弄錯　老爸死21年後他被追繳遺產稅

▲國稅局報稅資料照，非指當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

遺產稅申報、繼承與核課期沒搞清楚，恐陷入「被追稅」的窘境。財政部台北國稅局表示，最近出現「爸爸過世21年還要繳遺產稅」的案例，呼籲民眾要注意稅法規定。

台北國稅局指出，稅法規定，被繼承人死亡後始經法院判決確定為其所有的財產，其遺產稅納稅義務人應自法院判決確定日起6個月內，以被繼承人死亡日之遺產價值補申報遺產稅。

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不過，有一名被繼承人甲君於90年5月2日死亡，但是一直到111年11月25日經法院判決確定，甲君生前將所有A房地借名登記於乙君名下，甲君之繼承人丙君未於判決確定之日起6個月內補申報A房地移轉登記請求權，經該局以被繼承人死亡日之遺產價值核定補徵遺產稅並裁處罰鍰。

丙君不服，申請復查主張其已於90年間申報遺產稅，本次核定已逾5年核課期間。經該局核認該筆遺產之遺產稅核課期間，應依上開規定自核課權可行使之日（即111年11月25日）起算，因尚未逾5年核課期間，因此駁回丙君復查申請。

台北國稅局說明，被繼承人生前將財產登記於他人名下，嗣被繼承人死亡後始經法院判決為其所有，按稅捐稽徵法第22條第6款、遺產及贈與稅法施行細則第21條之1及財政部79年2月1日台財稅第780347600號函規定，遺產稅之納稅義務人應自判決確定之日起6個月內補申報該筆財產之移轉登記請求權；並以稽徵機關核課權可行使之日（亦即法院判決確定日）起算核課期間，以落實期待可能性原則。

該局特別提醒，倘有被繼承人死亡後始經法院判決確定為其所有的財產，遺產稅納稅義務人應自法院判決確定之日起6個月內補申報，以免遭補稅處罰。