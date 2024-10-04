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景氣兩極「一個是AI一個很BI」　產業電價漲又會轉價消費者？

▲▼電價 調漲 高壓電塔 民生 工業用電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲產業電價即將調漲。（圖／ETtoday資料照）

文／今周刊

經濟部拍板10/16起，民生電價凍漲、產業電價則依產值與用電量成長或衰退，區分行業別凍漲、調漲7%或14%，平均漲幅12.5%。此外，經濟部評估此次調整，對2024年消費者物價指數（CPI）影響為0.03個百分點。

而台電也透過政府編列2024年追加預算1000億元，以及編列2025年公務預算1000億元，向立法院爭取共2000億元撥補，以用於補貼過去年度民生用電未調足之差額。

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台經院張建一認為，目前台灣景氣有兩極化的現象，分別是比較好的「AI」人工智慧產業，與比較差的「BI」（「悲哀」台語諧音）的傳統產業，因此他歸納此次調整有三大面向。

首先是照顧民生需求及弱勢產業；第二，讓用電較多且有賺錢的業者多負擔一些；第三，鼓勵企業節能。

至於是否會對物價會產生多大影響？張建一認為，目前仍需更細部資料來進一步評估，但產業用電調漲，業者要不要漲價轉嫁到消費者身上，仍需看產業類型與需求而定，若屬於不一定要換新的「耐久財」產品，若漲價消費者不一定會買單。

能源學者梁啟源則認為，近幾次雖然民生用電凍漲，但和2021年相較，工業電價累計漲幅已達66%，等於是近來所有電價漲幅都由產業負擔，這仍會間接導致物價上漲，當然也會影響產業競爭力。

新版電價產業平均漲12.5%　民生、衰退產業凍漲或減半漲幅

經濟部9/30召開的電價費率審議會，拍板10/16起新版電價方案民生電價凍漲，產業電價調整14％，扣除衰退產業凍漲及減半漲幅後，平均漲幅為12.5%。此次電價調整，產業電價漲幅分別有凍漲、7%與14%三種。

根據經濟部已向立法院經濟委員會提出「我國電力能源配比政策，與電價調整對民生物價、產業之影響評估與執行方案」專案報告，書面報告指出，為將對CPI的影響降到最低，民生內需產業，食品(含加工及零售)、攤販集中市場、量販店、超商及超市電價凍漲。

報告也指出，為合理反映成本並兼顧產業競爭力，審議會決議就產業電價調漲，並以用電與產值衰退為指標將部分產業漲幅減半為 7%或凍漲，其餘產業則漲 14%。

電價調整對今年CPI影響？　經部估僅0.03個百分點

至於對物價的影響，報告表示，依主計總處評估方法，電價調漲對CPI影響可分為住宅電價調漲對家庭電費變動的直接影響，將直接影響消費者物價，以及產業電價調漲，將透過產品售價間接反映於物價指數的間接影響。

報告表示，考量這次電價方案為民生電價凍漲，僅調整產業電價，直接影響效果可忽略不計，間接影響為0.03個百分點，預計對CPI的影響合計約為0.03個百分點。此外，審議會針對民生內需型產業凍漲，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市等，對CPI實際影響數可望更低。

製造業電價漲幅能否轉嫁消費者　學者：視產業需求價格彈性

對此，張建一認為，此次電價調整，民生住宅電價沒有調漲，這部分不直接影響CPI，但產業電價有調整，因此對CPI是有間接影響，但是否會轉嫁到消費者或是具體影響多少，仍要需要更多細部資料與統計來估算。

至於半導體業等製造業漲幅14%，張建一說，這部分因為消費者不會直接購買，就要看廠商是否有辦法將成本轉嫁、反映到價格上，如例如台積電漲代工價格，就可能會反應到NVIDIA、Google等需要晶片的買家、產業。

張建一說，目前台灣民生物價已經很高，因此許多製造業的產品，包括3C產品如iPhone、家電如冰箱等，多屬「耐久財」，不像油價一旦調漲，民眾仍得加油一樣，因此能否將電價漲幅轉嫁給消費者，就得視「需求價格彈性」（Price elasticity of demand）而定。

張建一舉例，假設需求價格彈性大，iPhone或其他手機若漲價，消費者可能認為就繼續用舊款，不一定要換新機，因此反而導致需求量下滑，因此製造業是否能用漲價將成本轉嫁到消費者或物價，得視個別產業狀況而定，簡言之就是看「消費者願不願意買單」。

產業電價漲幅分「AI、BI」產業　張建一：賺多者負擔得多並鼓勵節能

此次電價調整有針對產業別用電量、產值區分不同漲幅，張建一詼諧地解釋，現在台灣景氣很兩極，「一個是AI，一個是『BI 』」，AI這部分就是賺得多、電也用得多的企業，當然就會多負擔一點（漲幅），至於景氣不好的產業，如電子零組件、石化等傳產業，用電量與產值就有衰退。

張建一補充，有的產業用電量雖然衰退，但不一定代表其業績變差，也有可能是因為推動節能、改用效率較高的設備，因此讓用電量減少，如此做法也有鼓勵用電戶省電的用意。

梁啓源：台電虧損主因非國際能源價格　漲產業電價難免影響競爭力

中央大學管理講座教授梁啟源表示，近期台電透過持續的撥補與調整電價來浥注其財務，經濟部過去一直強調台電虧損與能源轉型無關，但實際上近期國際能源價格屬於相對低點，僅比2021年微高，但這段期間已經三度調漲工業電價，漲幅累計達66%。

梁啓源認為，台電累虧仍持續成長，但國際能源價格已走低，因此主因並不是這個，而是因能源轉型政策，要使用成本較高的天然氣、風力、光電替代減少的核能。

梁啓源說，基於上述原因，台電勢必每年都要持續依賴增資、撥補預算以及調整電價，雖然民生電價不漲，但是漲幅都由工業用電負擔，產業電價的調整，勢必會間接影響物價，當然也會影響產業競爭力。

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關鍵字： 今周刊電價通膨

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