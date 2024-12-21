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新財劃法「雙冠」　北市統籌款增逾400億、連江增幅3.5倍

▲財政部次長阮清華。（圖／記者吳佳穎攝）

▲財政部指出，財劃法修正草案倉促三讀，嚴重衝擊中央施政量能，恐擴大城鄉差距。（圖／資料庫）

文／中央社

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，根據財政部初步試算，中央將大幅增加釋出新台幣3753億元給地方，台北市普通統籌分配稅款增加416億元全國居冠，另增幅最高者為連江縣達358.4%。

財政部強調，此版本數據僅為初步試算，尚有分配指標權重的文意待進一步釐清；另外，中央挹注地方財源，除統籌稅款，若再加計一般性補助款，部分地方政府獲配財源恐將超過其支出所需，易造成支出浪費，影響地方財政紀律問題。

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立法院會20日晚間三讀修正通過25年未修正的財政收支劃分法部分條文，除擴大中央統籌分配稅款規模、統籌分配稅款公式指標與權重也有所調整，牽動財源重分配。

根據財政部初步以114年度稅收預算案設算，除既有的中央統籌分配稅款4676億元，修法後，中央將要大幅增加釋出3753億元，使整體中央統籌分配稅款規模達8429億元。增加的3753億元，大致相當於一整年貨物稅、證交稅合計實徵數。

中央統籌分配稅款又可分為普通、特別統籌分配稅款。「特別統籌分配稅款」是支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付；「普通統籌分配稅款」則是地方可獲配的重要財源之一。

以直轄市來說，修法後，台北市獲配的普通統籌分配稅款，將由現行697億元，增加至1113億元，大增416億元、增加金額居全國之冠，增幅為59.8%。新北市從543億元增為917億元，成長68.9%。桃園市則從358億元增為617億元，成長幅度72.4%，增幅為六都中最顯著。

台中市從446億元增為708億元，成長58.8%。台南市從322億元增為485億元，增幅50.4%。高雄從500億元增為745億元，成長49%。

至於非六都修法前後的獲配金額變化，16縣市都至少倍增，其中，屏東縣從原本123億元增為257億元，成長109%、幅度最小。連江縣從原本的7億元增為33億元，成長幅度高達358.4%、居全國之冠。

同時，新竹市從83億元增為293億元，增加金額210億元、是非六都中最多，成長幅度為253.3%。

進一步以內政部今年11月戶籍人口統計速報數據，試算修法後的統籌稅款人均獲配金額，全國平均每人獲配金額最低者為新北市、僅約2萬2600元，平均每人獲配金額最高者是連江縣，人均可分約23萬6900元。

六都中，台北市人均可分約4萬4600元，其餘5個直轄市都不到3萬元。非六都中，唯一人均分不到3萬元的是彰化縣、僅2萬6900元，次低為屏東縣人均3萬2500元，第3低是基隆市人均約3萬6700元。

關鍵字： 財政部財政收支劃分法地方財源稅款修法

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