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鴻海搶親日產暫擱置　外媒曝「未放棄先觀望」

▲▼鴻海土城總部。（圖／實習記者方敬攝）

▲鴻海公司外觀。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本汽車界本周重磅訊息，日產汽車（Nissan Motors）將跟本田汽車（Honda）展開整合協商，令市場震驚是更傳出鴻海（2317）也有意收購日產，但根據《彭博》最新報導，鴻海已暫時擱置爭取與日產合併的行動，知情人士指出，在鴻海的代表赴法國與日產最大股東雷諾汽車會面後，做出這個決定，

報導說，然而鴻海並未全然放棄計畫，而是偏向先觀望日產與本田的合併談判是否取得進展，再決定下一步行動。

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鴻海早已計畫收購日產部份股權，由董事長劉揚偉主導，具有日產汽車背景的電動車策略長關潤（Jun Seki）負責實際操盤，關潤先前曾洽詢過日產未獲首肯，不僅於此，關潤且親自前往法國與日產大股東雷諾（Renault）洽談釋股意願。

《彭博》報導稱，目前尚不清楚日產是否已經與鴻海進行了實質討論，或者是否已經拒絕了鴻海，但考慮到日本企業之間密切的國內聯繫，鴻海很可能無法在收購戰中出價或凌駕本田取得購併優先權。

對此，鴻海沒有回應《彭博》置評請求，雷諾的公關部門也拒絕發表評論。

據了解，下周一（23日）日產將召開董事會，決定是否批准與本田合併的備忘錄（MOU），結果將牽動鴻海計畫收購日產股權動向。
 

關鍵字： 鴻海日產本田合併汽車

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