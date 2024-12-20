104萬股民安啦！ 00919配0.72元緩步填息

規模逾3049.96億元、擁有104萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）於今（20）日除息，每股配發0.72元，早上甫開盤最高上攻23.34元，呈現填息12.5%，雖一度翻黑，但大多緩步填息，此次股息發放日為明（2025）年1月13日。

每人最高10萬！ 2025勞保紓困貸款12／26開辦

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部今（20）日公告，114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月26日至明年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

快訊／台積電跌10元至1060 台股開盤大跌134點

美股4大指數跌多漲少，台股今（20日）以22798.39點開出，指數大跌133.86點，跌幅0.58％。

國內唯一半導體先進微影製程特化廠新應材 預計明年1月掛牌上櫃

新應材（4749）將於12月23日舉辦上櫃前業績發表會，並預計將再明年1月掛牌，同時新應材將以競價拍賣搭配公開申購方式配售初次上櫃前之現金增資股票，並預計於2025年1月中旬掛牌上櫃，主辦券商為兆豐證券。新應材主力產品為半導體先進製程光阻週邊的表面改質劑(Rinse)，為微影製程良率關鍵材料。目前資本額為新台幣8.22億元，2023年淨利為3億1,837萬元，每股盈餘為3.91元；另2024年前三季淨利為6億2,979萬元，年增率達133%，其中半導體營收占比現已超過78%並持續成長。

公平會准了！網銀國際插旗2座影城 絕色要改叫「西門威秀」

網銀國際插旗威秀經營西門町商圈2座影城案，公平會今（19）日宣布通過，未來西門町日新影城原址拆除重建新影城、營業中的絕色影城將會更名為「台北西門威秀影城」。

15檔注意股！ 蘋果西打製造商大飲股價6日暴漲逾25%入列

證交所今日公布15檔注意股，其中蘋果西打製造商大飲（1213）因最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.55%。且12月19日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之6.57倍，因此被列入。

全聯倉儲台中大火釀9死 2產險公司承保營造綜合險

全聯倉儲台中市大肚區據點今（19）日發生大火，造成9死7傷2命危，產險業初步追查，由於該據點還在興建施工狀態，尚未安排商業火險，工安意外循營造綜合險、雇主險等保單規範處理，其中營造綜合險保額逾10億元，由明台產險為出單業者，新安東京海上產險共保。

嘉泥轉型有成 沖繩飯店住房率創高貢獻營收

嘉新水泥（1103）今舉行法說會，發言人金哲毅表示，今年全球經濟尚且穩定，國際情勢雖有諸多不確定性，嘉泥的多角化經營策略逐漸舒枝展葉，前3季毛利率達16%，年增4%，主要營收貢獻來自旅宿事業體增長14%，營收佔比近27%，顯見成功佈局海外旅宿市場；裝卸倉儲事業提升營收9%，房產事業則因整體出租率上升，也增加營收6%，各事業體均保持穩健發展及競爭力。

房貸戶當心！央行未祭新管制 但緊抓銀行7項放款違規

中央銀行今（19）日舉行今年第4季理監事聯席會議後雖未進一步實施第八波信用管制，但央行點出當前銀行不動產貸款集中度仍高，且發現銀行在核貸上7項缺失，包括貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款如周轉金達到增貸目的、第2戶購屋貸款無實質需求、先收件卡位等。

打炒房！ 金管會明年增列建商2項資金流向金檢

為遵循「金融檢查指導原則」之維持檢查作業透明度原則，金管會檢查局發布明（2025）年金融檢查重點共有109項，新增「建商週轉金移做建築使用之合理性」、「餘屋貸款資金用途與流向之控管」為檢查重點，預計明年上半年展開金檢。