104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
規模逾3049.96億元、擁有104萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）於今（20）日除息，每股配發0.72元，早上甫開盤最高上攻23.34元，呈現填息12.5%，雖一度翻黑，但大多緩步填息，此次股息發放日為明（2025）年1月13日。
00919在12月17日調整成份股，根據台灣指數公司公布資訊顯示，調整持股呈現8進8出，本次剔除8檔個股分別為長榮鋼（2211）、華固（2548）、聯陽（3014）、欣銓（3264）、中美晶（5483）、聖暉（5536）、矽創（8016）、長華（8070）；而本次新增8檔個股分別為名軒（1442）、海悅（2348）、億光（2393）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、瑞鼎（3592）、遠雄（5522）、群聯（8299）。
00919基金經理人謝明志表示，觀察目前風險指標大多仍低水位，整體看來股市仍無系統性風險，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利明年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
讀者迴響