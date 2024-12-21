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台股新高就是證券獲利新高！　群益元大2025配息會如何？

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今年交投熱絡，有利券商獲利表現。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股講客人

2024年確實開始爆量復甦，再加上電金特性就是綁在一起，市場好、金融股就更好，市場爛、金融就摔爛...

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

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加權指數(0000) 技術分析

2023年雖然是台股AI元年，但當時整體市場還是處於震盪，只靠電腦族群慢慢拉抬而已，因此盤勢震盪，也導致整體成交量不怎麼樣，不過時間來到2024年，台積電拉抬大盤上漲，整體盤勢走向多頭創高，於是全民炒股風潮再起，再加上ETF之亂帶動FOMO效應，上半年就是進入人人炒股的瘋狂階段，台積電套牢了也沒關係，反正凹單一陣子就創新高。

對照上面的成交量，2024年確實開始爆量復甦，再加上電金特性就是綁在一起，市場好、金融股就更好，市場爛、金融就摔爛，這個漲勢不只台積電跟相關電子股，金融族群自然跟著連動，而更直接的受惠，就是證券業，無論是炒股或買ETF，證券公司都能直接受惠，以受惠純度最高的來看，當然是元大金，另外股價相對便宜的群益證也跟著受惠。

群益證（6005）：獲利超越2023年全年

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

群益證 (6005)每月營收

群益證的營收組成有將近六成來自經紀業務，這就是賺買賣股票或ETF的手續費，從營收表現來看，2024年前11月累計營收繳出157.61億元，不只創下同期新高，也已經確定全年會創下歷史新高的紀錄，當然，最大主因就在台股成交量及加權指數一直衝高。

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

群益證 (6005)每股盈餘

根據自結財報數據，2024年前11月EPS累積繳出2.05元，也確定超越2023年全年，只要其他部門不要出現什麼重大虧損認列，那麼等比例換算全年EPS就是2.3元左右，參考近年配息率約65%-70%，保守一點估計是1.5元，如果用股價來看，30元以下的殖利率都有機會高於5%以上。

元大金（2885）：證券龍頭獲利滿檔

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

元大金 (2885)每月營收

說到元大金很強，這已經是全民共識，大家都很清楚，因為0050、0056、00713、00679B、00940這些都是他們家投信發的ETF，另外是集團底下的元大證券是產業龍頭，當成長量創新高，大家只會把手上持股賣掉，再漲上去就會直接買ETF蓋牌，你就應該要很清楚，所有人的持股周轉率就會降低，因為股票上漲會緊張，就賣掉，而ETF無腦追高，就安心，甚至越高點大家加碼越多ETF，這時候投信就可以收取源源不絕的帳管費用。從營收表現來看，2024年前11月累計1,115億元，創新高應該也是已經十拿九穩，因為最近兩個月都有百億以上的營收，如果12月同樣貢獻百億營收，那麼全年就會來到1,200億以上的新高，這邊補充數據，歷史前四高都破千億，就在2018年-2021年，所以這次氣勢更猛，比2021年更厲害。

▲▼玩股網。（圖／記者林潔禎攝）

元大金 (2885)每股盈餘

一樣再看到EPS自結，2024年前11月累積2.63元，確定超越2023年，而且2024年前三季就已經繳出跟2023年全年平手的2.09元，尤其是第一季繳出0.73元也是近兩年最高，當時就是ETF之亂帶動開戶之亂，確實也反映在獲利上面，如果等比例換算全年，2024年EPS有機會來到2.87元，參考近幾年的配息率介於46.5%-60.3%，其中大約10%配股，我們抓配息率中間值50%就好，那麼現金股息就是1.15元，配股則是0.28元，先不考量配股，以5%現金殖利率算就是23元，但這可是證券龍頭，加上台股盤踞多頭格局，要等到5%也是有難度，也難怪漲了又漲。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 台股證券業營收獲利盤勢

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